Milan - Rijeka, i convocati di Montella: assenti Biglia, Zapata e Gomez

Domani sera il Milan sarà impegnato a San Siro contro il Rijeka, gara valida per la seconda giornata del Gruppo D di Europa League. Una partita in cui Vincenzo Montella farà un robusto turnover, che consentirà così agli uomini più importanti della squadra rossonera di tirare un po’ il fiato. Mancherà Biglia, non convocato, come Zapata e Gomez. Presente Paletta che potrebbe giocare dal primo minuto.

Il COMUNICATO UFFICIALE

Al termine dell'allenamento di rifinitura a San Siro, Vincenzo Montella ha diramato l'elenco dei 20 rossoneri convocati per Milan-Rijeka, sfida valida per la 2° giornata del Gruppo D di Europa League, in programma giovedì alle 21.05. Ecco la lista completa:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Bonucci, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Romagnoli

CENTROCAMPISTI: Bonaventura, Calhanoglu, Gabbia, Kessie, Locatelli, Mauri

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.