Milan, Ricardo Rodriguez fissa l'obiettivo: "Vogliamo vincere e daremo tutto per farlo"

Ricardo Rodriguez, 25enne, terzino sinistro acquistato dai tedeschi del Wolfsburg

Ai microfoni di Milan TV, Ricardo Rodriguez ha toccato diversi argomenti, tra i quali figura quello che sarà il match che infiammerà il weekend calcistico italiano ossia Milan-Roma, di scena domenica alle ore 18.

Il terzino svizzero sta figurando come una delle migliori note nello spartito rossonero, sebbene qualche incomprensione tra la squadra ed il direttore d'orchestra Vincenzo Montella abbia minato le sicurezze del gruppo, specie dopo la sconfitta contro la Sampdoria. Sull'accaduto, questo il pensiero del difensore: "Contro la Sampdoria non abbiamo giocato bene, ma è così che va il calcio. Dobbiamo migliorare contro la i giallorossi. Siamo una squadra forte e unita".

Poche, semplici parole che lasciano presagire la volontà di cambiare pagina direttamente dall'impegno casalingo contro i giallorossi, tema caldo del weekend: "Sarà una partita molto difficile, la Roma è una grande squadra e anche noi lo siamo. Daremo il meglio per fare una grande partita. Vogliamo vincere e daremo tutto per farlo. Poi vedremo cosa succederà. Avversario tosto? Noi dobbiamo allenarci bene e avere il giusto atteggiamento tutti i giorni".

Ricardo non teme i giallorossi, ma li rispetta, ed esorta così i propri compagni di squadra a risollevarsi dopo le ultime prestazioni non troppo esaltanti, anche per un valore d'immagine e riconoscenza al pubblico di fede rossonera. Gli spalti di San Siro saranno gremiti ed il 25enne si rivolge ai propri tifosi: "Sarà una bella partita anche per il pubblico. E' sempre bello quando viene tanta gente a vedere la partita. Faremo di tutto per vederli felice e perché possano festeggiare una vittoria contro la Roma".