Milan - Roma in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (18.00)

Buongiorno e benvenuti alla diretta di Milan - Roma! Io sono Radice Arianna e vi racconterò live questo interessante match. Fischio d'inizio ore 18.00, restate con noi!

Esame Roma per il Milan di Vincenzo Montella: dopo la sconfitta contro la Sampdoria e la risicata vittoria contro il Rijeka in Europa League il tecnico rossonero si trova davanti al primo bivio della stagione.

Il Milan è chiamato a offrire una prestazione di alto livello e a fare punti. Un'eventuale ko contro i giallorossi non costerebbe la panchina all'allenatore campano, ma indebolirebbe ulteriormente la sua posizione.

Montella deve fare a meno di Antonelli, oltre che del lungodegente Conti, ma si affida nuovamente al 3-5-2, le due punte saranno André Silva e Kalinic e Borini il quinto di destra.

Anche la Roma è alla ricerca di una svolta, o meglio: se i giallorossi usciranno da San Siro con i tre punti acquisirebbero quella famosa consapevolezza nei propri mezzi che gli consentirebbero di fare il salto di qualità.

La squadra capitolina viene da tre successi e dieci gol realizzati nelle ultime tre partite di campionato. La Roma pian piano, tra lo scetticismo, cresce sia in termini di punti, e di gioco.

Eusebio Di Francesco non potrà contare su Emerson, Karsdorp, Shick, Defrel e Perotti. A centrocampo torna dall'inizio De Rossi, sarà Florenzi ad affiancare Dzeko ed El Shaarawy in attacco.

A dirigere l'incontro sarà l'esperto Luca Banti della sezione arbitrale di Livorno.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Vincenzo di Montella: "Sento aria di svolta, mi sembra che la squadra si sia sbloccata e stia cercando di allontanare l'ansia. Il terzo gol al Rijeka è importante per voglia e sacrificio dimostrato, siamo una squadra che ha orgoglio e coraggio, esempio di ciò che ci serviva e ci mancava. Se Gigio avesse parato il rigore, non avremmo fatto un'esperienza fondamentale per crescere ulteriormente".

Eusebio di Francesco: "Siamo migliorati molto anche se ci serve più continuità durante la gara. Per il resto, ben venga il fatto di non partire favoriti, ma ci si aspetta tanto da me e dalla Roma e questo non deve toglierci responsabilità”. Nel calcio però sempre più spesso, vedi Ancelotti, c’è poca pazienza: “Qui siamo bravi a fare e disfare in 90’".

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Bonucci, Calabria, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso

Roma

PORTIERI: Alisson Becker, Bogdan Lobont, Lukasz Skorupski

DIFENSORI: Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Hector Moreno, Federico Fazio, Bruno Peres, Konstantinos Manolas, Leandro Castan

CENTROCAMPISTI: Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Maxime Gonalons, Alessandro Florenzi, Gerson

ATTACCANTI: Edin Dzeko, Cengiz Under, Mirko Antonucci, Stephan El Shaarawy

PROBABILE FORMAZIONE

Milan (3-5-2): Gianluigi Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Borini, Kessié, Biglia, Calhanoglu, Ricardo Rodríguez; André Silva, Kalinic.

A disposizione: Storari, Antonio Donnarumma, Zapata, Paletta, Abate, Calabria, Montolivo, Locatelli, José Mauri, Bonaventura, Suso, Cutrone.

Allenatore: Vincenzo Montella.

Indisponibili: Conti, Antonelli, Montolivo

Squalificati: -

Roma (4-3-3): Alisson; Peres, Fazio, Manolas, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Florenzi, Dzeko, El Shaarawy.

A disp.: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Castan, Gonalons, Pellegrini, Gerson, Under.

All.: Di Francesco.

Indisponibili: Karsdorp, Schick, Moreno, Perotti, Defrel

Squalificati: -

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Dopo una serie di tre partite senza successi contro il Milan in campionato (2N, 1P), la Roma ha vinto le ultime tre sfide con i rossoneri

Gli ultimi cinque precedenti.

7 maggio 2017 – Milan-Roma 1-4 (7′ Dzeko; 25′ Dzeko; 75′ Pasalic; 77′ El Shaarawy; 86′ rig. De Rossi).

14 maggio 2016 – Milan-Roma 1-3 (19′ Salah; 59′ El Shaarawy; 82′ Emerson Palmieri; 87′ Bacca).

9 maggio 2015 – Milan-Roma 2-1 (40′ Van Ginkel; 59′ Destro; 73′ rig. Totti).

16 dicembre 2013 – Milan-Roma 2-2 (13′ Destro; 29′ Zapata; 51′ rig. Strootman; 77′ Muntari).

12 maggio 2013 – Milan-Roma 0-0

Il Milan ha vinto le prime tre partite di Serie A giocate in casa, segnando sempre esattamente due reti; i rossoneri inoltre hanno trionfato in otto degli ultimi 10 incontri casalinghi (due sconfitte, l’ultima delle quali contro la Roma.

[statistiche Opta e acmilan.com]