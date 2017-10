Milan, verso il derby: nessun allarme per Musacchio - acmilan

Manca una settimana esatta al tanto atteso derby tra Milan ed Inter. In questi giorni di pausa per dare spazio ai vari impegni delle Nazionali, i rossoneri sono al lavoro a Milanello in versione ridotta. Infatti alla corte di Vincenzo Montella mancano ben 14 giocatori: Bonucci e Donnarumma, Locatelli, Calabria e Cutrone, Zanellat, Gabbia, Biglia, Zapat, Gomez, André Silva, Rodriguez, Calhanoglu e Kessie. Giocatori migliori, e soprattutto i titolari nel nuovo Milan e l'allenatore non li ha disposizione nella settimana che porta alla gara più importante della stagione.

Inoltre Montella, come sottilinea la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, deve fare i conti con alcuni infortuni: togliendo il lungo degente Conti, da segnalare un problema al polpaccio sinistro per Antonelli e affaticamento muscolare per Musacchio. Il quotidiano sportivo si sofferma proprio sulle condizioni dei due difensori: per l'argentino non ci sono particolari allarmi in vista del derby e dovrebbe tornare assieme ai compagni all’inizio della prossima settimana. Invece per il terzino sinistro si prospetta uno stop più lungo, ma ancora da quantificare. Prosegue il lavoro di recupero di Kalinic: il croato rimasto a Milanello per un problema all'adduttore (il quale gli ha fatto saltare gli impegni con la nazionali ndr) si sta allenando con buoni risultati e, molto probabilmente, anche lui, sarà a disposizione per la partita contro l'Inter.

Dal rientro dalla pausa per le Nazionali, il Milan dovrà rispondere sul campo alle critiche delle ultime settimane.