Milan, verso il derby: Kalinic sulla via del recupero

ac milan

E' iniziata la settimana di Inter - Milan, una gara che la squadra rossonera non può assolutamente sbagliare. Con il rientro dei nazionali, da oggi a Milanello si entrerà nel vivo della preparazione al derby, infatti inizieranno a prendere forma le possibili scelte in vista della partita contro i neroazzurri. Vincenzo Montella dovrebbe accantonare il 3-5-2 per dare spazio al 3-4-2-1. Oggi il tecnico rossonero ritroverà quattro giocatori: Kessié, Calhanoglu (squalificato con l’Inter) e i due azzurri Donnarumma e Bonucci. Domani, come sottolinea la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, torneranno invece Rodriguez, André Silva e i tre Under 21 (Calabria, Locatelli e Cutrone) ed infine giovedì i sudamericani.

C'è ottimismo sul recupero di Kalinic e Musacchio: il croato, infortunatosi il primo ottobre con la Roma (lesione all’adduttore per la quale non ha potuto rispondere alla chiamata della Nazionale ndr), dovrebbe esserci domenica sera. Ieri l'argentino, nel giorno di riposo concesso da Montella, si è allenato da solo a Milanello, per proseguire il suo programma di recupero dall’affaticamento muscolare rimediato la settimana scorsa. La loro presenza domenica contro l’Inter non sembra essere comunque a rischio.

Un giocatore che, quasi sicuramente, avrà una maglia da titolare contro i cugini sarà Suso, il quale, con il nuovo modulo, sta faticando a trovare continuità, ma dopo la panchina contro la Roma, lo spagnolo nella stracittadina dovrebbe essere rilanciato.

Un altro trascinatore della formazione milanista nella scorsa stagione che ha grande voglia di riscatto è Jack Bonaventura: il numero 5 rossonero, dopo le difficoltà delle ultime settimane, prenderà il posto di Calhanoglu (squalificato) domenica sera.