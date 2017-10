Milan China, la presentazione ufficiale: Alpenwater primo partner strategico

acmilan

Il Milan ha ufficialmente lanciato l'avvio delle attività in Cina. La nuova società è stata creata con lo specifico obiettivo di sviluppare il brand rossonero in Oriente e di aumentare la riconoscibilità del brand dell’azienda nei mercati esteri.

Come sottolinea il sito ufficiale dell'acmilan.com, l'evento si è svolto a Pechino, con la presenza dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica Popolare Cinese, Ettore Francesco Sequi, il Direttore Commerciale di AC Milan Lorenzo Giorgetti, il futuro Amministratore delegato di AC Milan China Marcus Kam e le Glorie rossonere Franco Baresi e Daniele Massaro, che hanno mostrato il loro sostegno partecipando a questa speciale occasione. Inoltre comunica di aver raggiunto un accordo di sponsorizzazione con Alpenwater: è il primo marchio cinese che investe nel club rossonero dopo la creazione di Milan China e svilupperà dei progetti sia in Italia che in Cina. Ma cos'è Alpenwater? Un premium brand di acqua potabile di origine italiana destinata al mercato cinese.

Il comunicato ufficiale

Alpenwater diventerà l'acqua ufficiale di AC Milan e lavorerà con la Società sia in Italia che nella Grande Cina per realizzare campagne marketing personalizzate e promuovere questa partnership attraverso i diversi asset con l'obiettivo di raggiungere importanti traguardi. Le aspirazioni di entrambi i Brand e il comune target di consumatori agevolerà notevolmente questa collaborazione. Alpenwater è un premium brand di acqua potabile di origine italiana destinata al mercato cinese. I principali prodotti includono "Alpenwater", una serie di acqua minerale naturale made in China, e "ALPS", una serie di acqua minerale naturale importati originariamente dall'Italia. Alpenwater e AC Milan si sono scelti vicendevolmente per la condivisione dei valori e degli obiettivi globali; la grande fan base mondiale Rossonera, la tradizione e l'immagine del Club incontrano perfettamente la visione del brand Alpenwater nel perseguire l'eccellenza. Alpenwater supporterà AC Milan nella promozione del Club in Cina, allo stesso modo AC Milan sarà un alleato di Alpenwater nel valorizzare il brand tra i consumatori.

Le dichirazioni

Zhao Lei, General Manager di Alpenwater, che ha detto: "Il Milan ha una storia leggendaria ed è molto speciale tra i tifosi cinesi. Siamo onorati di collaborare con il Club, soprattutto di essere il primo partner del Milan in Cina sotto la nuova era della proprietà cinese. Proveremo a fare del nostro meglio per aiutare i fan ad avere maggiori opportunità di vicinanza con la loro squadra preferita".



Lorenzo Giorgetti, Chief Commercial Officier, ha dichiarato: "Oggi siamo orgogliosi di annunciare ufficialmente la partnership con Alpenwater. Dal nostro lato ci sarà l'opportunità di collegare il proprio brand a una delle società che stanno crescendo più velocemente tra quelle che operano in Cina nel settore dell'acqua minerale; dall'altro permette ad Alpenwater di utilizzare il Milan come perfetto partner strategico per entrare nei mercati chiave, sia in Europa che nel resto del mondo".