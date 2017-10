Milan, le ultime da Milanello: Romagnoli si è allenato in gruppo

Google Plus

Dopo la partita di ieri sera contro l'AEK Atene (finita 0-0), il Milan è tornato ad allenarsi per preparare la sfida casalinga contro il Genoa in programma domenica pomeriggio.

Come sottolineano i colleghi di Milan TV, questa mattina Alessio Romagnoli si è allenato con il resto dei compagni: l'ex centrale della Roma non è stato convocato per la sfida contro i greci a causa di un piccolissimo acciacco fisico, a quanto sembra risolto.

Invece Mediaset Premium racconta di un interessante particolare: a fine seduta c'è stato un abbraccio tra Mirabelli ed il tecnico rossonero Vincenzo Montella, c'è ancora fiducia nell'allenatore. Andiamo a leggere il comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO UFFICIALE

E' terminato l'allenamento della squadra, svolto nella mattinata di venerdì a Milanello. Archiviata la parentesi di Europa League, ci saranno poche ore per ricaricare le energie e focalizzarsi solo sulla gara casalinga contro il Genoa in campionato.

Per i giocatori impiegati contro l'AEK Atene c'è stato un lavoro defaticante e palestra. Chi è subentrato o non ha giocato, invece, ha seguito un percorso di esercitazioni a base di riscaldamento e mobilità, poi partitella con le mani e a tema. Sabato, alla vigilia, sono previste la rifinitura nel pomeriggio e la conferenza stampa di Vincenzo Montella alle 17.15