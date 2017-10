Milan- Genoa in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (15:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Milan-Genoa, match valido per la nona giornata del campionato di Serie A TIM 2017/18, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 15:00 - verrà fischiato dall'arbitro Piero Giacomelli.

QUI MILAN

Momento abbastanza critico quello dei rossoneri, che non conquistano i 3 punti da 3 giornate. L'ultima vittoria in campionato risale al 20 settembre, quando il diavolo vinse per 2-0 contro la Spal di Semplici. La squadra di Montella arriva da una sconfitta nel derby e vorrà sicuramente riscattarsi.

Si può dire che Montella è ormai arrivato all'ultima spiaggia. Il tecnico campano deve conquistare necessariamente i 3 punti per rissolevare il morale dei suoi ragazzi e di tutta la tifoseria, che ha fischiato la squadra dopo lo 0-0 in casa con l'AEK Atene. Domani il successo è obbligatorio.

Un Montella che, nella consueta conferenza della vigilia, ha ribadito di essere in ottimi rapporti con Mirabelli e Fassone. Inoltre, il tecnico rossonero ha dichiarato che i ragazzi domani dovranno scendere in campo con la massima tranquillità, avendo fiducia nelle proprie qualità e cercando di essere il più concreti possibile.

Per quanto riguarda la formazione, il tecnico rossonero dovrebbe schierare un 3-5-2 con Zapata, Bonucci e Romagnoli. I 5 di centrocampo dovrebbero essere Borini, Kessié, Biglia, Bonaventura e Rodriguez. Le due punte, molto probabilmente, Suso e Kalinic.

QUI GENOA

Gli uomini di Juric arrivano da una bella vittoria in casa del Cagliari per 3-2. I rossoblù sono 17esimi in campionato con soli 5 punti. La vittoria in Sardegna, dopo 2 ko consecutivi, ha permesso al tecnico croato di preparare la partita al meglio. Una partita da non sbagliare per il grifone.

Come detto in precedenza, la squadra ligure non ha iniziato al meglio la stagione. Il Genoa sta vivendo la sua peggiore partenza in un campionato di Serie A. I rossoblù, con la vittoria a Cagliari, hanno però interrotto una striscia di 8 partite, dove ci sono stati 2 pareggi e 6 sconfitte. Non un bel momento per la squadra ligure, che vorrà dare un segnale positivo.

Uno Juric che finalmente potrà riabbracciare Gianluca Lapadula, fermo ai box per un trauma al ginocchio. Nella solita conferenza alla vigilia della partita, il tecnico rossoblù ha dichiarato che domani i suoi ragazzi saranno concentrati e che sicuramente faranno bene, creando vari problemi ai rossoneri.

Juric dovrebbe schierare un 3-4-2-1 con Izzo, Rossettini e Zukanovic. I 4 a centrocampo dovrebbero essere Rosi, Bertolacci, Veloso e Laxalt. Sulla trequarti spazio a Rigoni e a Taarabt. Davanti a tutti giocherà Galabinov, in vantaggio su Lapadula.