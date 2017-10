Milan, contro il Genoa vietato sbagliare

Una partita da non fallire: il Milan è chiamato al riscatto oggi pomeriggio contro il Genoa per risollevarsi da un momento delicato viste le tre sconfitte di fila in campionato (contro Sampdoria, Roma e Inter) e il brutto pareggio casalingo in Europa League contro l'AEK Atene. Montella è chiamato a centrare una vittoria fondamentale salvando così la propria panchina.

Ma attenzione ai rossoblu di Juric, quella di questa pomeriggio può essere la classica partita trappola: il Genoa viene dalla preziosa vittoria di domenica scorsa in casa del Cagliari (2-3), la prima in campionato dopo due sconfitte consecutive e giocherà quest'oggi in modo più sereno e tranquillo anche se è al 17° posto.

Un Milan in balia del momento negativo: una squadra in netta difficoltà con Montella che non riesce a dimostrare l'alto valore della rosa che possiede. Questa squadra deve essere ai vertici della classifica, invece è ben lontana dai primi posti, occupa la decima posizione. Per il momento, il tecnico campano resta dov'è, ma i rossoneri devono cambiare marcia e non sono ammessi altri risultati se non la vittoria.

Il Milan va verso il 3-4-2-1 con Suso e Giacomo Bonaventura che agiranno alle spalle di Kalinic, difesa a tre con Bonucci e Romagnoli confermati, Zapata al posto di Musacchio. In mezzo al campo Biglia e Kessie, sugli esterni Rodríguez e Borini. Unico dubbio per Juric è l'attaccante centrale: Galabinov è il favorito, ma Lapadula, grande ex della partita, scalpita.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Vincenzo Montella: "Voglio vederli giocare con coraggio e liberi di testa. Sono queste le chiavi per far scoccare la scintilla che ci manca. È vero, siamo indietro di punti, ma abbiamo statistiche record come quella dei tiri a porta. Vinciamo di rabbia e di unione, ci serve. Alcuni giocatori stanno rendendo meno rispetto a quello che ci aspettavamo e Leo è uno di questi, diventerà il giocatore ammirato in passato".

Ivan Juric: "Abbiamo raggiunto la prima vittoria e abbiamo tanta fame di far bene. E' stata una buona settimana di lavoro ma non siamo nella situazione di essere allegri. Loro hanno grandi giocatori, magari in questo momento hanno un po' di difficoltà ma mi sembra più di risultati che di gioco. Sono una grande squadra ma noi dobbiamo fare la nostra partita col nostro spirito pensando noi stessi".

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Borini, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

Genoa

Portieri - Perin, Lamanna, Zima.

Difensori - Gentiletti, Izzo, Rossettini, Biraschi, Migliore, Rosi, Zukanovic.

Centrocampisti - Bertolacci, Brlek, Lazovic, Rigoni, Omeonga, Veloso, Laxalt.

Attaccanti - Lapadula, Taarabt, Galabinov, Palladino, Pandev, Ricci, Pellegri.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (3-4-2-1): Donnarumma; Zapata, Bonucci, Romagnoli; Borini, Bonaventura, Biglia, Kessié, Rodriguez; Suso, Kalinic. Allenatore: Montella

Indisponibili: Conti, Antonelli

Squalificati:

Genoa (3-5-2): Perin; Izzo, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Miguel Veloso, Bertolacci, Laxalt; Taarabt, Galabinov. Allenatore: Juric

Indisponibili: Cofie, Spolli

Squalificati:

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Montella ha vinto il 50% dei confronti in Serie A contro il Genoa, 6 su 12.

Il Milan ha perso quattro delle ultime sei sfide contro il Genoa in Serie A dopo che aveva vinto cinque delle precedenti sei

Il Genoa ha vinto solo uno degli ultimi 26 incroci in casa del Milan in Serie A: completano il parziale 19 successi rossoneri e sei pareggi.

Alessio Romagnoli ha trovato il suo primo gol in Serie A proprio contro il Genoa: il gol è arrivato nel marzo 2013, alla sua seconda presenza assoluta nella massimo campionato (con la maglia della Roma).

[statistiche: opta e acmilan.com]