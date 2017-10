Milan, parla Bonucci: "Siamo con Montella, usciremo insieme da questo momento" - acmilan

Leonardo Bonucci è intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium a margine dell'evento di "The Best Fifa Player 2017” a Londra. Andiamo a sentire le sue parole!

Si è parlato dell'espulsione di ieri contro il Genoa: "C’è poco da commentare. Il mio gesto è stato assolutamente involontario, l’ho fatto per liberarmi dalla marcatura di Rosi. Mi dispiace averlo colpito e avergli provocato un taglio. Dopo la partita sono andato a chiederli come stesse e a confrontarmi e anche lui mi ha detto che non l’avevo fatto apposta. Oggi con la VAR queste situazioni che prima erano di gioco vengono messe in risalto da un fermo immagini e ci dobbiamo adattare".

Ma cosa manca a questo Milan per fare il salto di qualità?: "Ci manca l’episodio fortunato ma la fortuna bisogna cercarsela, quindi servirà lavorare e dovremo essere cattivi per riportare il Milan in alto. Ieri anche in dieci si è vista la voglia di rispondere sul campo alle critiche che ci stanno piovendo addosso dopo il grande mercato e le aspettative iniziali. Dobbiamo rimanere uniti, credere nel lavoro: sono molto fiducioso e positivo per quello che verrà".

Bonucci ha mai pensato ad un inizio di stagione così?: "Sinceramente no, anche se sapevo che il progetto è nuovo, ci sono tanti giocatori nuovi da mettere insieme in poco tempo. A livello personale so dove devo intervenire per rendere al meglio" e sabato non ci sarà contro la Juventus..: "Significa che era destino. Mi allenerò al massimo per migliorare la forma fisica e mentale ma sono sicuro che da qui in avanti torneremo a fare una grande stagione".

In chiusura una domanda su Vincenzo Montella: "Nel calcio moderno gli allenatori sono sempre messi in discussione ma la squadra è con lui: vogliamo uscire da questo momento tutti insieme".