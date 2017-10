Google Plus

Ufficiale: il Milan passa a Puma

Farà sicuramente un certo effetto vedere il Milan senza le tre strisce verticali sulle maniche. La notizia era già stata diffusa settimane fa (da siti come footyheadlines.com) e sembrava essere solo in attesa dell'ufficialità. Attraverso un comunicato per mezzo web, il Milan ha confermato che Puma sarà il nuovo sponsor tecnico a partire dalla stagione 2018-2019.

Le cifre del nuovo sponsor ancora non sono note ma si parla di 10-15 milioni annui che la Puma verserà nelle casse dei rossoneri. Dopo Arsenal e Borussia Dortmund, il marchio tedesco, nato da una costola dell'Adidas, vestirà quindi un altro top club europeo con la speranza che possa tornare ad alti livelli.

Dopo ben venti anni di onorato servizio, Adidas ha scelto di non proseguire più i rapporti con il club, sfruttando una clausola presente nel contratto che l'allora presidente rossonero fece firmare ai dirigenti della casa tedesca, sponsor storico del Real Madrid e più recentemente di Juventus e Manchester United. Il sodalizio sembra essere vantaggioso anche e soprattutto grazie a Donnarumma, portiere del Milan nonché figura di spicco per la Puma.