Serie A, Milan-Chievo: i convocati

Montella ha scelto questo pomeriggio i 23 protagonisti che partiranno per la trasferta al Bentegodi contro il Chievo. Il Milan ha l'obbligo di vincere in terra scaligera dopo alcune prestazioni sottotono nelle ultime partite, sia in Italia che in Europa. La stagione dei rossoneri sta avendo un'andatura un po' altalenante e Montella ha tutte le buone intenzioni di riscattarsi. L'avversario è il Chievo, squadra pericolosa e in forma che attualmente è alla settima posizione nella classifica della Serie A.

I convocati sono:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari;

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Calabria, Gomez, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Romagnoli, Zapata;

CENTROCAMPISTI: Biglia, Borini, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo;

ATTACCANTI: Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

Non convocato quindi Giacomo Bonaventura out per un problema muscolare. Oltre al sopracitato centrocampista, il tecnico ex giocatore di Sampdoria e Roma non potrà fare affidamento su Leonardo Bonucci, espulso nella scorsa partita. La lista degli infortunati si allarga e le preoccupazioni di Montella per i suoi aumentano. Se il giocatore della Nazionale Italiana salterà anche il match contro la Juventus è un mistero ma la situazione fisica del centrocampista già fermatosi a lungo nella passata stagione non rassicura lo staff medico del Milan.

I centrocampisti però non mancano, il tecnico dei rossoneri dovrà fare affidamento al talento di Suso e all'imprevidibiltà di Cahlanoglou. Musacchio invece è pronto a prendere le redini del reparto arretrato e potrebbe essere accompagnato da Zapata. Andre Silva invece ha fame di goal e scalpita per entrare in campo. Nella lista c'è anche Cutrone che ha dimostrato più volte il suo grande talento e sicuramente può ancora dare tanto a questo Milan che scenderà in campo con grinta e voglia di riscatto.

[Fonte immagine:Twitter Milan]