Chievo-Milan, Montella avanti con il 3-4-2-1. Maran con la formazione tipo

Vincenzo Montella, acmilan.com

Il pareggio contro il Genoa, unito alle vittorie delle altre squadre che come il Milan puntano alla Champions League per la prossima stagione, ha reso l'aria intorno a Vincenzo Montella ancora più pesante. Il Milan non vince da oltre un mese, il tecnico continua a dirsi ottimista e con l'appoggio della società pronto a tirare fuori la squadra da una situazione difficile. Le occasioni però cominciano a scarseggiare e la gara contro il Chievo assomiglia ad una quasi ultima spiaggia.

Montella deve fare a meno di Bonucci, fermato dal giudice sportivo per due giornate, ma non per questo è intenzionato a cambiare il sistema di gioco. Come detto in conferenza stampa, avanti con il 3-4-2-1 che con lievi spostamenti dei suoi interpreti si può trasformare in vari modi a livello numerico. Interesse relativo perchè quello che più conta in questo momento per il Milan è trovare un risultato che possa permettere alla squadra di non arrivare alla sfida contro la Juventus con addosso una pressione difficilmente sopportabile, soprattutto a livello mentale. Avanti con tre difensori centrali quindi, anche se l'unico confermato rispetto alla gara contro il Genoa sarà Rodriguez. Al suo fianco ci saranno Romagnoli e Musacchio. In mezzo al campo la coppia Kessie-Biglia, con l'argentino che dovrebbe superare un lieve fastidio muscolare, con ai lati Calabria a destra e Borini a sinistra.

acmilan.com

In avanti, con Bonaventura fuori per tre settimane come annunciato dal medico sociale del Milan, c'è la conferma per Nikola Kalinic dal primo minuto. Sarà il croato il punto di riferimento, con alle spalle la coppia formata da Suso e Calhanoglu che dopo i pochi minuti contro il Genoa, causa rosso a Bonucci, viene riproposta da Montella, fiducioso che soprattutto il numero 10 turco possa mostrare al più presto tutte le proprie qualità tecniche. Ancora panchina, infine, per Andrè Silva e Cutrone. Il Chievo di Maran, invece, non dovrebbe cambiare rispetto alla squadra che ha iniziato il derby poi vinto contro l'Hellas. Rombo di centrocampo, grande fisicità ed esperienza, con Birsa incaricato di dare fantasia alla squadra gialloblu. Difesa solida ed esperta davanti a Sorrentino e la coppia d'attacco formata da Inglese e Pucciarelli che avrà il compito di mettere in difficoltà Donnarumma e creare spazi importanti per gente come Castro, già notata in zona gol in questo avvio di campionato.

Probabili formazioni

Chievo 4-3-1-2: Sorrentino; Cacciatore, Cesar, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Inglese, Pucciarelli. All. Maran

Milan 3-4-2-1: Donnarumma; Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Calabria, Kessie, Biglia, Borini; Suso, Calhanoglu; Kalinic. All. Montella