Chievo Verona - Milan in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20.45)

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Chievo Verona - Milan, match valido per la decima giornata di Serie A. Io sono Radice Arianna e vi racconterò live il match. Restate con noi!

Il Milan deve tornare dal Bentegodi a tutti i costi con i tre punti contro la squadra di Maran, reduce dal successo nel derby contro il Verona. Una vittoria questa sera potrebbe dare la svolta decisiva alla stagione milanista. Ma attenzione al Chievo Verona che non perde in campionato da un mese e mezzo.

Montella è convinto di poter ancora incidere, ma tra oggi e sabato a San Siro contro la Juventus si giocherà il suo futuro sulla panchina rossonera.

Maran conferma ancora una volta il suo 4-3-1-2, con l’ex Milan Birsa alle spalle della coppia composta da Pellissier e Inglese.

Vincenzo Montella opta per il 3-4-2-1 e sulle corsie laterali ci saranno Davide Calabria a destra e Fabio Borini a sinistra. Il centravanti titolare sceglie ancora una volta Nikola Kalinic, alla cui spalle agiscono Suso e la novità Calhanoglu.

Le parole della vigilia

Vincenzo Montella: "Mi sento presente, motivato, posso ancora incidere, e vedo che la squadra è lì per rispondere. È un momento difficile per la classifica, ma non vedo squadre che nelle ultime tre partite hanno giocato meglio di noi".

Rolando Maran: "Mi aspettavo dei miglioramenti su certi aspetti attraverso i quali avremmo potuto costruire qualcosa di importante e, al momento, i risultati ci stanno dando ragione".

I CONVOCATI

Chievo Verona

PORTIERI: 70 - Stefano Sorrentino; 90 - Andrea Seculin; 98 – Alessandro Confente.

DIFENSORI: 2 – Pawel Jaroszynski; 3 – Dario Dainelli; 5 - Alessandro Gamberini; 12 - Bostjan Cesar; 14 – Mattia Bani; 18 - Massimo Gobbi; 27 - Fabio Depaoli; 29 – Fabrizio Cacciatore; 40 – Nenad Tomovic.

CENTROCAMPISTI: 4 – Nicola Rigoni; 7 – Luca Garritano; 8 – Ivan Radovanovic; 10 – Gianluca Gaudino; 19 - Lucas Castro; 23 - Valter Birsa; 56 – Perparim Hetemaj; 77 - Samuel Bastien.

ATTACCANTI: 9 – Mariusz Stepinski; 11 – Mehdi Leris; 20 – Manuel Pucciarelli; 31 – Sergio Pellissier; 45 - Roberto Inglese; 69 – Riccardo Meggiorini

Milan

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Calabria, Gomez, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Borini, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

Probabili formazioni

Chievo 4-3-1-2: Sorrentino; Cacciatore, Cesar, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Inglese, Pucciarelli. All. Maran

Indisponibili:

Squalificati:

Milan 3-4-2-1: Donnarumma; Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Calabria, Kessie, Biglia, Borini; Suso, Calhanoglu; Kalinic. All. Montella

Indisponibili: Conti, Bonaventura

Squalificati: Bonucci

Precedenti, statistiche e curiosità

Negli ultimi dieci precedenti al Bentegodi in campionato, il Milan ha subito appena tre reti dal Chievo Verona (una l’anno scorso, una nella stagione 2010-2011 e una nella stagione 2009-2010 ndr).

Tre delle ultime quattro sfide tra Chievo e Milan disputate allo stadio Bentegodi in A sono terminate 0-0.

Vincenzo Montella ha vinto otto delle 12 precedenti sfide da allenatore contro il Chievo in Serie A (1 pareggio e 3 sconfitte).

CHIEVOVERONA Vs MILAN: I PRECEDENTI

Partite giocate allo stadio Bentegodi: 15

Vittorie ChievoVerona: 2

Pareggi: 4

Vittorie Milan: 9

Totale reti segnate dal ChievoVerona: 9

Totale reti segnate dal Milan: 18

Valter Birsa, ex della sfida, ha segnato un solo gol in Serie A contro i rossoneri, proprio nell'ultimo Chievo-Milan al Bentegodi dello scorso campionato.

Nikola Kalinic non segna in trasferta in Serie A da marzo contro il Crotone: in carriera però nel nostro campionato ha segnato più gol fuori casa (15) che in casa (14).

Suso è il giocatore del Milan - in Serie A - che ha segnato più gol (tre), servito più assist (due) e centrato più volte lo specchio della porta (otto)

[statistiche: opta,acmilan.com e chievo verona]