Milan-Chievo: Montella s'affida a Kalinic, Pucciarelli-Pellissier per il Chievo

source photo: profilo Twitter AC Milan

Con un Vincenzo Montella tremendamente in bilico, obbligo-successo per il Milan, che in casa del Chievo Verona cercherà di riprendere il discorso con la vittoria. I ragazzi di Maran, che scenderanno in campo con il 4-3-1-2, venderanno però cara la pelle. Davanti a Sorrentino, difesa a quattro composta da Cacciatore, Tomovic, Cesar e Gamberini. In attacco, Pellissier e Pucciarelli, sostenuti da Valter Birsa. Poche sorprese, invece, a centrocampo, dove Radovanovic viene sostenuto da Castro e Hetemaj.

3-4-2-1, invece, per il Milan, con il peso dell'attacco rossonero tutto su Nikola Kalinic. Donnarumma in porta, protetta dal terzetto difensivo Musacchio-Romagnoli-Rodriguez. Nella zona mediana del campo, confermati Kessié e Lucas Biglia, con gli esterni Borini e Calabria ai lati. Sulla trequarti, infine, Suso e Calhanoglu.

Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Cesar, Gamberini; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pellissier, Pucciarelli.

Milan (3-4-2-1): Donnarumma; Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Calabria, Kessie, Biglia, Borini; Suso, Çalhanoglu; Kalinic.