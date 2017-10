Chievo-Milan, i rossoneri ritrovano la vittoria. Le parole dei protagonisti nel post partita

AC Milan

La vittoria è stata trovata. Finisce1-4 tra Chievo e Milan, match valido per la decima giornata del campionato di Serie A Tim. I rossoneri hanno finalmente trovato la vittoria, che mancava dal 20 settembre, match casalingo vinto contro la Spal. Il diavolo ha giocato una partita di grandissimo spessore, di grandissima qualità, di sostanza, facendo divertire i propri tifosi, che hanno incitato i ragazzi per tutti i 90' di gioco. Un Milan che è sembrato diverso dalle partite precedenti,che è riuscito a far uscire un'identità di gioco che non si vedeva da tempo. Ci sono ancora alcuni errori da correggere, come quello che ha portato al gol del Chievo: brutto disimpegno di Kessie, palla troppa corta per Romagnoli e Birsa punisce i rossoneri. Un Milan che si è dovuto affidare, almeno nei 60' di gioco, a Suso: lo spagnolo oggi è stato straordinario, siglando un magnifico gol a giro, diventando poi autore materiale dell'autogol di Cesar e servendo una grande palla a Kalinic, che poi ha concluso a rete. Bisogna continuare così, bisogna continuare a vincere.

Commenta la prestazione dei propri ragazzi, il tecnico rossonero Vincenzo Montella, finalmente sorridente. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport.

“Il risultato ci dà convinzione e forza, il gioco c’era, ora è arrivato anche il risultato. Ci gustiamo il momento, ma dobbiamo pensare già alla Juventus. Calabria? Non so dire di più di quello che sapete voi. Stasera la squadra ha giocato più liberamente, con intraprendenza, sono davvero contento. Ora i ragazzi possono esprimersi meglio e come possono e devono. Senza Bonucci? La squadra ha concesso poco, come con il Genoa e con l’Inter siamo stati anche sfortunati. Sono molto ottimista, la mancanza d Bonucci e la vittoria sono una casualità. Certo, Leonardo si può criticare per le prestazioni, ma il valore di Bonucci non si discute. Molti dei ragazzi sono giovani, ma le risposte di stasera sono state importanti. La scintilla però la voglio per sabato prossimo contro la Juventus. Spero tanto che i bianconeri ci sottovalutino. Kalinic? Ha fatto una grande gare, secondo me è davvero forte, un grande giocatore. Il carro dei vincitori? No, dai, è ancora presto”.

Parla poi della gara, il difensore rossonero Alessio Romagnoli, autore di una grande partita. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport.

“Era importante vincere per uscire dal periodo. Abbiamo giocato bene, dobbiamo continuare così. Sia con che senza Bonucci siamo tutti responsabili, tante le voci sbagliate. Dovevamo vincere e lo abbiamo fatto, ora arriviamo con entusiasmo alla Juventus. La Nazionale? Ci spero, dipenderà molto da me”.