Quella vittoria che serviva

Finalmente viene da dire: il Milan torna alla vittoria (4-1) e lo fa contro il Chievo Verona. Un successo fondamentale per i rossoneri, che mancava da oltre un mese in campionato (dopo tre sconfitte un pareggio ndr) e in grado, almeno per il momento, di allontanare il vento di crisi.

Con questo successo, la panchina di Montella è un po’ meno traballante: difatti l'allenatore campano nelle ultime settimane era finito sul banco degli imputati per i risultati negativi della sua squadra. Ma, nonostante la vittoria, la zona Champions League resta ancora lontana, Juventus e Lazio, che occupano rispettivamente la terza e la quarta posizione, sono avanti 9 punti dalla squadra milanista.

La partita in minuto

Nonostante le assenze di Bonaventura e Bonucci, il Milan non inizia al meglio contro i clivensi allenati da Maran. Suso è il grande protagonista del match: lo spagnolo sblocca la gara e sveglia i suoi compagni con gol, assist e ottime giocate che, come sottolinea la Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, permettono ai rossoneri di fare un primo passo oltre lo stato d'incertezza.

Lo spagnolo è di gran lunga il migliore in campo ed ispira il poker rossonero, spianando la via ai compagni: in rete anche Calhanoglu e Kalinic che chiudono la pratica. La squadra di Montella gioca molto sulla fascia destra: grazie anche al gran lavoro di Kessie, Suso è determinante come nella passata stagione. Inutile gol di Birsa. Ci sono tante cose da migliorare proprio come la disattenzione che porta l'ex rossonero a segnare l'unico gol del Chievo Verona.

E' presto per dire se il peggio è ormai alle spalle..

Ora il Milan può preparare il big-match di sabato con un po’ più di tranquillità e serenità. Una vittoria che porta una vera boccata d’ossigeno per Vincenzo Montella: un sigillo che fa morale, ma che dovrebbe essere seguito da un altro risultato positivo a San Siro contro la Juventus. Il Milan visto ieri sera può giocarsela tranquillamente con i bianconeri. Solo così sì potrebbe dire che questa squadra sia uscita dalla crisi. Bonucci sarà ancora out per squalifica.

Una vittoria contro i campioni d'Italia darebbe a Montella la possibilità di scacciare annullare i fantasmi che alleggiano intorno alla sua panchina e solo così la stagione del Milan sarà svoltata per davvero.