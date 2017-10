Milan, le ultime da Milanello: Calabria sta bene ma non ci sarà contro la Juventus

acmilan.com

Il Milan è tornato ad allenarsi dopo la preziosa vittoria di ieri sera contro il Chievo Verona per 4-1. Sospiro di sollievo per Davide Calabria: il giovane difensore ieri ha riportato un trauma cranico facciale in uno scontro di gioco con Gobbi. Gli esami ai quali si è sottoposto l'azzurrino hanno dato esito negativo, ma, come da prassi, il monitoraggio clinico-strumentale proseguirà per 24-48 ore quindi non sarà disponibile per la partita contro la Juventus.

Per chi ha giocato ieri c'è stato un allenamento defaticante: esercizi in palestra e poi corsa. Invece per chi non è sceso in campo al Bentegodi c'è stata una fase di lavoro tecnico con torello, possesso palla e partitella conclusiva. Come sottolineano i colleghi di Milan Tv domani sarà una giornata chiave per capire le condizioni di Lucas Biglia visto che, all'uscita dal campo ieri, si è parlato di un affaticamento muscolare, ma è ancora presto per avere risposte concrete. Ma andiamo a leggere il report completo.

IL REPORT DELL'ALLENAMENTO ODIERNO

Vincenzo Montella si è proiettato in ottica Juve già nel post-partita di Chievo-Milan. E giovedì il Mister ha diretto il primo allenamento - l'unico di giornata - verso la sfida casalinga di sabato alle 18.00.

Tornata a Milanello, la squadra ha lavorato in mattinata. Suso e compagni, chi ha giocato dall'inizio al Bentegodi, ha svolto una seduta di scarico. Il resto del gruppo è stato impegnato in una fase di riscaldamento a base di torello, poi possesso palla con le mani e con i piedi; infine, partitella a campo ridotto.

Ecco gli aggiornamenti sulle condizioni di Davide Calabria: gli esami eseguiti in pronto soccorso hanno dato esito negativo. Il ragazzo è rientrato nella notte ed era presente a Milanello. Nelle prossime ore proseguirà il monitoraggio clinico-strumentale come da prassi in questo tipo di traumi.

Venerdì, alla vigilia, ci sarà a mezzogiorno la conferenza stampa e nel pomeriggio la rifinitura e i convocati rossoneri per l'undicesima giornata di Serie A a San Siro.

