Milan-Juventus, tutte le curiostà e i precedenti

Manca ormai poco, Milan-Juventus è alle porte. Le due squadre scenderanno in campo il 28 ottobre alle ore 18:00 a San Siro, match valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie A TIM, e si affronteranno per la 165° volta nel massimo campionato. Un match che ha regalato sempre grandi emozioni, una partita che ha garantito sempre grande spettacolo e che non mai deluso le aspettative. Da una parte gli uomini di Montella, reduci da una bella vittoria in casa del Chievo che ha risollevato il morale. I rossoneri cercano di uscire da un brutto momento e la gara di sabato potrebbe segnare la svolta decisiva. Dall'altra parte i ragazzi di Allegri, anche loro reduci dalla vittoria interna contro la Spal. I bianconeri non sono al massimo della forma, ma sicuramente vorranno fare bene e cercheranno di conquistare i 3 punti. Non sarà presente il difensore centrale rossonero ed ex Juve Leonardo Bonucci, a causa dell'espulsione rimediata contro il Genoa dopo una gomitata a Rosi. Presente invece Mattia De Sciglio: l'ex Milan, dopo l'infortunio subito al Camp Nou, sarà a disposizione di Mister Allegri.

Tanti i precedenti tra queste due squadre, facciamo il punto della situazione. Nei 223 incontri ufficiali il Milan ha ottenuto 66 vittorie, 73 pareggi e 292 gol fatti. I bianconeri hanno invece ottenuto 84 vittorie, 73 pareggi e 314 gol fatti. In Serie A le due squadre si sono affrontate 196 volte. I rossoneri hanno conquistato 59 vittorie, 63 pareggi e 263 gol fatti. I bianconeri hanno vinto 74 volte, pareggiato 63 volte, siglando 283 gol. A San Siro, il diavolo ha battuto la vecchia signora 28 volte (l'ultima il 22.10.2016, 1-0). I bianconeri hanno vinto 21 volte in trasferta (l'ultima il 09.04.2016, 1-2), i pareggi sono stati 33 (l'ultimo il 25.02.2012, 1-1). La partita con più reti è stata Juventus-Milan 8-2 (1926-1927). Le migliori vittorie della Juventus sono state: Juventus-Milan 8-2 e Juventus-Milan 6-0 ( 1925-1926). La miglior vittoria dei rossoneri è stata: Milan-Juventus 8-1 (1911-1912). Il risultato più ricorrente tra le due squadre è stato: 1-1, in 35 occasioni. Miglior vittoria della Juventus fuori casa è stata: Milan-Juventus 1-6 ( 1996-1997). Miglior vittoria del Milan fuori casa è stata: Juventus-Milan 1-7 ( 1949-1950). Inoltre, la Juventus è stata la squadra ad aver battuto più volte il Milan in competizioni ufficiali: 84 volte.

Queste erano le varie statistiche, le curiosità, i precedenti di Milan-Juventus, una partita dalle grandi emozioni e dal grande spettacolo.