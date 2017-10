Milan, le ultime da Milanello: out Bonaventura e Calabria dai convocati

.acmilan.com

Mancano meno di 24 ore alla sfida tra Milan e Juventus. Un match molto importante per entrambe le squadre, ma in particolare per i rossoneri che cercano il definitivo cambio di rotta dopo un inizio di campionato al di sotto delle aspettative. Vincenzo Montella non potrà contare sullo squalificato Bonucci, su Calabria e Bonaventura (oltre al lungo degente Conti ndr): il primo viene dal brutto trauma cranico rimediato contro il Chievo Verona, invece il numero 5 rossonero si è infortunato contro il Genoa e dovrà stare fuori due-tre settimane. Il suo rientro è previsto a Napoli dopo la sosta per le Nazionali.

Per quanto concerne la formazione, Montella è intenzionato a dare continuità al tridente schierato nelle ultime due uscite di campionato: quindi spazio a Nikola Kalinic, e dietro al croato agiranno nuovamente Suso sul centro-destra e Calhanoglu sul centro sinistra. Invece a centrocampo ci potrebbero essere delle novità: difatti nell'allenamento di rifinitura del pomeriggio, Abate è stato provato nei quattro sulla mediana a destra, con Borini che verrebbe riproposto a sinistra. In difesa Zapata dovrebbe giocare al posto di Musacchio con Romagnoli centrale e Rodriguez terzo di sinistra.

I CONVOCATI

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Gomez, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Borini, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo, Zanellato

ATTACCANTI: Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

LA PROBABILE FORMAZIONE

(3-4-2-1): Donnarumma, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Abate, Kessie, Biglia, Borini; Calhanoglu, Suso; Kalinic. Allenatore: V. Montella