Milan, a San Siro arriva la Juventus

Il big match tra Milan e Juventus è ormai alle porte. Le due squadre scenderanno in campo oggi alle ore 18:00, nell'anticipo dell'undicesima giornata del campionato di Serie A TIM. Una partita sentita da entrambe le squadre e da entrambe le tifoserie, un match dal grande fascino e dalle grandi emozioni. Una contesa che le due compagini non vogliono perdere e che sarà dunque di agonismo puro, per cercare di conquistare i 3 punti che, in questo momento della stagione, sono necessari per non perdere il passo delle altre.

Una gara che il diavolo non può assolutamente sbagliare. I rossoneri, pur essendo reduci da una bella vittoria per 4-1 contro il Chievo di Maran, non stanno affrontando un bel momento, hanno ottenuto solo 16 punti in 10 partite. Insomma, i punti non sono quelli che ci si aspettava dopo una campagna acquisti faraonica da 200 milioni di euro. Il Milan di Montella era partito bene, con 2 vittorie di fila, poi il blackout dopo la partita con la Lazio. I rossoneri non hanno mostrato più un'identità di gioco, azioni troppo lente, così da far riposizonare la squadra avversaria, con conseguente chiusura di tutti gli spazi, e difesa alterna, centrocampo inesistente e attacco poco prolifico. La vittoria col Chievo ha però ridato fiducia ai rossoneri e al tecnico Vincenzo Montella. Quest'ultimo ha dichiarato in conferenza che ci vorrà un grande Milan per battere la Juventus.

Il grande assente di questa partita è Leonardo Bonucci: l'ex Juve non sarà presente, a causa della squalifica rimediata contro il Genoa per una gomitata a Rosi. Ritroverà la panchina, invece, l'ex Milan Mattia De Sciglio, dopo il brutto infortunio del Camp nou. L'esterno bianconero incontrerà la sua ex tifoseria, che lo aveva tartassato di fischi durante l'ultima parte della scorsa stagione.

Per quanto riguada la scelta del modulo, Montella ha ancora dei dubbi sulla formazione da far scendere in campo. Ricordiamo che il tecnico campano non ha a disposione Conti, Bonaventura, Calabria e Bonucci. L'assenza del centrale rossonero è pesante, non sicuramente per le sue prestazioni fino ad oggi, ma perchè non c'è un vero e proprio sostituto in quella zona del campo. Tuttavia, l'areoplanino non sembra voler cambiare il modulo usato già contro il Chievo. Dovrebbe essere riconfermata la difesa a 3 ma questa volta al posto di Musacchio ci sarà Zapata, sul centro-sinistra Rodriguez e al centro Romagnoli. Anche il centrocampo a 4 verrà riconfermato, con un possibile ritocco: a destra, a causa dell'infortunio di Calabria, spazio ad Abate, i due di mezzo saranno Biglia e Kessie, a sinistra giocherà Borini. I due trequartisti, Suso e Calhanoglu, supporteranno la prima punta Kalinic.