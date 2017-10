Milan - Juventus in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (18.00)

Buongiorno e benvenuti alla diretta di Milan - Juventus. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live l'attesissimo big match di questa 11° giornata di Serie A. Restate con noi!

Questa giornata si apre con una grande partita importante per entrambe le squadre davanti a quasi 80 mila spettatori.

Da una parte il Milan deve battere la Juventus per dare la svolta al proprio campionato: i rossoneri vengono da un inizio di campionato non proprio semplice, ma mercoledì sera hanno riacceso la miccia. Occorre ritrovare il ritmo necessario per la conquista di un posto in Champions.

Un successo servirà proprio anche all'allenatore campano: Montella ha bisogno di una vittoria per blindare la propria panchina.

Oggi a San Siro si vedrà un nuovo Milan, schierato contro Genoa e Chievo, ovvero con il 3-4-2-1, con due novità importanti sull'undici pronto a scendere in campo. Spazio a Zapata, insieme ad Alessio Romagnoli e Ricardo Rodriguez (Bonucci è ancora squalificato ndr). Chance dal 1' per Ignazio Abate a destra. Con Bonaventura, ancora out per infortunio, davanti agiranno Suso e Calhanoglu, con Kalinic nel ruolo di punta centrale.

Anche la Juventus non ha iniziato al meglio, con la sconfitta contro la Lazio e il pareggio con l'Atalanta nella sfida di Bergamo, ma le difficoltà sono alle spalle più o meno: nonostante le goleade, ci sono state alcune crepe nelle ultime partite.

Per quanto concerne la formazione Allegri s’affiderà a Buffon, Chiellini e Pjanic, in panchina mercoledì sera per turnover. In avanti spazio a Mandzukic, assente con la Spal dopo l’espulsione di Udine.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Vincenzo Montella: "E' la partita che può darci la svolta immediata, senza giri di parole. Serve qualcosa in più a livello di coraggio, ci può essere un pò di timore a sfidare la Juve ma dobbiamo essere sereni".Qualche sassolino c'è ma per fortuna le scarpe sono sempre state comode, soprattutto con l'appoggio della società".

Massimiliano Allegri: "La vigilia è buona, a parte il fumo che c'è in giro sopra Torino... Milan-Juve è sempre una gara di grande fascino. Il Milan ha trovato una vittoria importante contro il Chievo. I rossoneri lotteranno per le prima quattro posizioni. Mercoledì ero arrabbiato, abbiamo sbagliato molti passaggi. Alla Juventus bisogna fare meno errori tecnici".

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Gomez, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Borini, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo, Zanellato

ATTACCANTI: Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

Juventus

1 Buffon, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Cuadrado, 8 Marchisio, 9 Higuaín, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 14 Matuidi, 15 Barzagli, 16 Pinsoglio, 17 Mandzukic, 22 Asamoah, 23 Szczesny, 24 Rugani, 26 Lichtsteiner, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (3-4-2-1): Donnarumma; Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Abate, Kessié, Biglia, Borini; Suso, Calhanoglu; Kalinic. A disp.: Donnarumma A., Storari, Antonelli, Gomez, Musacchio, Paletta, Locatelli, Mauri, Montolivo, Zanellato, Cutrone, Silva. ALLENATORE: Montella.

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Marchisio, Matuidi, Asamoah, Bentancur, Sturaro, Douglas Costa, Bernardeschi. ALLENATORE: Allegri.

STATISTICHE, PRECEDENTI E CURIOSITA'

83 ͣ sfida allo stadio San Siro tra le due squadre in A: il Milan in questo caso conduce per 28 successi a 21, completano 33 pareggi. Negli ultimi sette confronti tra le due squadre giocati a San Siro in Serie A, i rossoneri non sono mai riusciti a segnare più di un solo gol (cinque il totale).

Il Milan ha segnato quattro gol nell'ultimo match di campionato contro il Chievo, tanti quanti ne aveva realizzati nelle precedenti cinque giornate di A.

Gonzalo Higuaín è a un gol di distanza dalla quota di 100 reti in Serie A. Però non segna contro il Milan in Serie A da maggio 2015: da allora quattro sfide senza reti per lui; in questa stagione ha già fornito tre assist, tanti quanti in tutto lo scorso campionato e uno in più della stagione 2015/16.

L'ultima volta che la Juventus è rimasta a secco di gol in A risale al match della scorsa stagione proprio a San Siro contro il Milan

[juventus.com, ac milan]