Milan, Montella dopo il ko contro la Juventus: "Per me è stata una partita giocata alla pari"

ac milan

Vincenzo Montella ha parlato dopo il ko contro la Juventus ai microfoni di Sky Sport. Andiamo a sentire le sue parole!

I rossoneri hanno perso per 2-0 contro i campioni d'Italia: "Abbiamo preparato la partita aggressiva, è stata una gara equilibrata finché ne abbiamo avuto la forza. Siamo stati penalizzate da due grandissime giocate di un fuoriclasse. La Juve ne ha più di uno. La squadra non è stata premiata, ha avuto le stesse occasioni della Juve. Dispiace perché ci credevo molto, nel finale non abbiamo avuto più la forza con la Juve che si è chiusa. Abbiamo fatto una partita alla pari contro una squadra estremamente forte".

Ennesima sconfitta per il Milan..: "Dispiace, ora bisogna trovare le energie, assorbire questa ennesima sconfitta arrivata allo stesso modo contro squadre consolidate. Anche oggi la squadra ha fatto la partita che doveva fare. Quarto posto?Penso ad avere una continuita, se cresciamo nella concretezza degli ultimi metri possiamo fare un filotto e riprenderci quello che stiamo lasciando".

In chiusura sulla squadra e su Kessie Biglia: "Sono giocatori bravi, diventeranno bravissimi. La Juve ha già giocatori bravissimi, è tutto di chiara lettura. Kessie ha diciannove anni, non dimentichiamolo, è la sua prima esperienza in un grande club. Biglia sta soffrendo un po' questa situazione di risultati, è un ragazzo molto sensibile. Credo molto in lui, ha una grossa personalità".