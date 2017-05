Serie A - Luci a San Siro, le formazioni ufficiali di Inter - Napoli

Luci accese a San Siro, per il posticipo serale della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Inter e Napoli si sfidano andando a caccia dei tre punti per cavalcare i rispettivi obiettivi di classifica, con entrambe che potrebbero approfittare degli scivoloni delle rivali nel pomeriggio per accorciare o superare i diretti rivali: neroazzurri che, oltre a provare l'aggancio al Milan, proveranno a riscattare il 5-4 subito al Franchi di Firenze, mentre i partenopei potrebbero accorciare a -1 dal secondo posto della Roma, sconfitta nel derby di pranzo dell'Olimpico.

Quando manca poco meno di un'ora al fischio d'inizio, Stefano Pioli e Maurizio Sarri hanno reso note le rispettive scelte di formazione, ufficializzando gli undici che daranno il via alla sfida del Meazza.

Pioli deve rinunciare a Miranda, out a causa di un risentimento muscolare al retto anteriore della coscia destra: al suo posto, davanti ad Handanovic, Murillo e Medel, con Nagatomo e D'Ambrosio sulle corsie laterali. Brozovic con Gagliardini in mediana, mentre Joao Mario farà da tramite tra i due reparti offensivi, con Candreva ed Eder - al posto di Perisic - a sostegno sulle fasce a Mauro Icardi.

Inter (4-2-3-1) - Handanovic; Nagatomo, Murillo, Medel, D'Ambrosio; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Joao Mario, Eder; Icardi. All: Pioli.

Sarri sorprende tutti e cambia tre uomini rispetto alle ultime settimane. In campo Diawara al posto di Jorginho in cabina di regia e Zielinski per Allan. Torna anche Ghoulam al posto di Strinic, con i soliti Hysaj, Albiol e Koulibaly in difesa davanti a Reina. Callejon ed Insigne ai lati di Mertens al centro dell'attacco.

Napoli (4-3-3) - Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All: Sarri.