Napoli, Sarri spera di recuperare Hamsik: le ultime da CastelVolturno

Naples

"Ieri ha fatto gran parte dell'allenamento in gruppo, per il dottore non ci sono grandi rischi, vediamo domattina le risposte del ragazzo e decideremo". Ultimi aggiornamenti da casa Napoli arrivano direttamente da Maurizio Sarri, che in conferenza stampa ha così aggiornato la situazione riguardante le condizioni fisiche di Marek Hamsik. Come sottolineato nelle scorse ore, lo slovacco resta in dubbio per la sfida di domani, prevista per le ore 18 al San Paolo, contro il Cagliari, anche se rispetto a quanto si pensasse nelle ore precedenti, c'è una leggera schiarita riguardo le possibilità di vederlo in campo.

Nel frattempo, lo slovacco non ha svolto, in maniera del tutto precauzionale, l'allenamento pomeridiano che tutto il resto del gruppo ha invece effettuato regolarmente senza alcun problema di alcun tipo. "La squadra ha svolto attivazione e di seguito partitina a campo ridotto. Successivamente seduta tecnico tattica e chiusura con esercitazioni su calci da fermo" recita il comunicato stampa apparso qualche ora fa sul sito ufficiale del sodalizio campano. In vista della sfida ai sardi, dunque, resta da risolvere questo dubbio di formazione - assieme agli altri due di mediana, strettamente collegati a tale scelta - mentre non dovrebbero esserci novità per quanto riguarda gli altri interpreti.

Reina difenderà come al solito i pali, mentre Ghoulam dovrebbe confermare la maglia da titolare avuta a San Siro componendo il quartetto difensivo con Hysaj dalla parte opposta, Albiol al centro e Maksimovic al suo fianco - con Chiriches apparentemente leggermente indietro nelle gerarchie del tecnico toscano. Nessun dubbio invece in attacco, dove Mertens - che festeggerà domani il compleanno - guiderà l'attacco con i soliti Insigne e Callejon ai suoi lati.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Zielinski, Jorginho, Hamsik (Rog); Insigne, Mertens, Callejon. All: Sarri.