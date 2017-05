Torino - Napoli Live, Serie A 2016/17 in diretta (ore 15)

Buongiorno amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online, di Torino - Napoli, incontro valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Allo Stadio Gran Torino, ex Olimpico, si sfidano i granata di Mihajlovic, senza alcun obiettivo di classifica, ma con la voglia di ben figurare in una delle ultime apparizioni davanti ai propri tifosi, e gli azzurri di Maurizio Sarri, in corsa ancora per il secondo posto. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di un piacevole pomeriggio in nostra compagnia.

Lo stato di forma delle squadre

Terz'ultima giornata della Serie A 2016/17, che vede i partenopei ancora in corsa per un posto in Champions League, assicurato quantomeno per i preliminari dopo la sconfitta della Lazio di ieri a Firenze, sfidare un Torino che nelle ultime giornate nonostante le scarse motivazioni di classifica è riuscito ad inanellare una buona striscia positiva di risultati. I granata, infatti, non perdono da sette giornate, dalla trasferta dell'Olimpico contro la Lazio, e soprattutto sono reduci dal pareggio del derby di Torino allo Stadium che ha un sapore di beffa per come è arrivato (pareggio di Higuain allo scadere).

Toro dunque in salute ed in forma, che proverà a mettere lo sgambetto agli azzurri, ai quali serve necessariamente la vittoria, la terza di fila dopo il pareggio di Sassuolo, per continuare la rincorsa alla Roma, impegnata nello scontro con la Juventus nel posticipo serale. Napoli che viaggia verso Torino con la forza e la consapevolezza di essere la miglior squadra del girone di ritorno, ma soprattutto la migliore in trasferta in tutta la stagione: dopo aver conquistato il record di vittorie di sempre del club in esterna, Sarri ed i suoi proveranno a centrare anche dodicesima e tredicesima affermazione oggi e tra due domeniche a Marassi contro la Sampdoria, nell'intento di acciuffare quel secondo posto che vorrebbe dire evitare il preliminare di Champions, sebbene non rappresenti uno spauracchio come nelle stagioni precedenti.

Che partita ci aspetta

Due squadre decisamente votate all'attacco ed allo spettacolo, pronte a far valere le proprie armi rispetto a quelle dell'avversario. Se il gioco palla a terra del Napoli potrebbe provare ad allargare i due centrocampisti centrali dei granata, cogliendoli alle spalle della linea di trequartisti, sarà fondamentale il lavoro di Ljajic su Jorginho - o chi per lui - e degli esterni d'attacco su Hysaj e Ghoulam. Fondamentale potrebbe risultare il tre contro due dei partenopei in mediana per creare la superiorità numerica in attacco, con Hamsik che sganciandosi potrebbe formare un quattro contro quattro con la linea difensiva granata, tutt'altro che impenetrabile. Discorso simile anche dalla parte opposta, dove però il maggiore equilibrio dovrebbe essere dato dalla scelta di Allan al posto di Zielinski, maggiormente abile in rottura ed in copertura, soprattutto su Ljajic centralmente, in coppia con Jorginho, e su Benassi, che dei due mediani torinesi è quello maggiormente propenso ad offendere.

Le ultime dai campi

Mihajlovic non cambia modulo nonostante la pericolosità offensiva del Napoli e conferma il 4-2-3-1 decisamente a trazione anteriore con i tre rifinitori - Iago Falque, Ljajic, Boyé - alle spalle di Belotti. Benassi ed Obi a comporre la cerniera di centrocampo, mentre davanti ad Hart ci saranno Zappacosta, Rossettini, Carlao e Molinaro.

La conferenza stampa della vigilia di Mihajlovic.

Altrettanto solito il 4-3-3 che schiererà Sarri per il suo Napoli, con l'undici titolare che non dovrebbe prevedere alcun cambio: torna Koulibaly al centro della difesa accanto ad Albiol, mentre Hysaj e Ghoulam saranno i terzini. In mediana dovrebbe esserci Allan con Jorginho dal primo minuto, con Hamsik a fare da raccordo tra centrocampo ed attacco con il tridente composto da Mertens centravanti, Callejon ed Insigne ai lati.

La conferenza stampa della vigilia di Maurizio Sarri.

Le probabili formazioni

Torino (4-2-3-1): Hart; Zappacosta ,Rossettini, Carlao, Molinaro; Benassi, Obi; Iago Falque, Ljajic, Boyé; Belotti. All: Mihajlovic.