Napoli straripante, matato 0-5 il Torino

Match senza storia quello fra Torino e Napoli, terminato con la vittoria degli uomini di Sarri, grazie ad un roboante 0-5, e un secondo tempo ad alti livelli con 4 reti nel giro di 20 minuti; ora gli azzurri sono momentaneamente secondi, in attesa della partita della Roma contro la Juventus, Torino umiliato e che rimane comunque nono in classifica con 50 punti.

Mihajlovic propone un 4-2-3-1, Carlao in difesa, Boye esterno sinistro offensivo e Belotti unica punta; Sarri si affida al classico 4-3-3, Allan a centrocampo, tridente Callejon-Mertens-Insigne.

La cronaca

I primi minuti sembrano far prevedere una partita equilibrata, ma già al 7' gli ospiti passano: Allan imbecca in verticale Callejon, che con un diagonale perfetto la infila all'angolino basso sul secondo palo. Il Napoli non si accontenta e mantiene il controllo del gioco grazie al suo fraseggio, sbagliando inoltre due grandi occasioni: al 18' Callejon cerca la doppietta ma calcia a lato, al 20' Mertens sfrutta un errore difensivo granata per presentarsi solo davanti ad Hart ma il suo pallonetto è alto. Al 22' è Ljajic a portare i primi brividi alla difesa partenopea, il suo destro è però a lato; al 30' Insigne prova nuovamente un pallonetto ma è di nuovo alto. Il primo tempo termina 1-0 per il Napoli, meritatamente in vantaggio.

Dopo 10 minuti il Torino sfiora il pareggio, ma la conclusione a giro di Boye esce di un nulla; due minuti dopo gli azzurri rispondono con Hamsik, incornata a lato di poco. Al 60' il Napoli raddoppia: Mertens gira al centro per Insigne che fulmina Hart. I granata sono in bambola, e al 72' Mertens con un destro sul primo palo sorprende Hart, alquanto colpevole, siglando il 3-0; ma non è finita, perché al 76' Callejon in spaccata fa doppietta e due minuti dopo Zielinski calcia all'angolino per il 5-0 finale.