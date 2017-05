Il Napoli sarà in ritiro a Dimaro dal 5 al 25 luglio

Questo pomeriggio si è tenuta la conferenza stampa di Dimaro 2017, in cui sono state svelate le date del ritiro azzurro che sosterrà il Napoli, e tutti gli appuntamenti previsti in Val di Sole in questo periodo. Il ritiro precampionato avrà inizio il 5 luglio e terminerà il 25. Ovemai gli azzurri, invece, dovessero finire al secondo posto, il ritiro dovrebbe cominciare l'8 luglio e terminare il 28. A prendere parte alla conferenza con i rappresentati marketing del Trentino, anche il difensore spagnolo Raul Albiol e l'attaccante, homemade, Lorenzo Insigne.

Ad intervenire, anche il direttore del marketing del Napoli, Alessandro Formisano: "Ringrazio anche a nome del presidente, lì ci sentiamo a casa, sono anni che ormai viviamo questo particolare periodo dell'anno lassù. Sono luoghi molto belli e la macchina organizzativa funziona bene, anzi benissimo. Lo riscontriamo quando invece abbiamo problemi nel nostro territorio. Le date individuate da Sarri e Giuntoli sono state già decise e le ufficializziamo in questa sede. Partiamo il 5 e ritorniamo a Napoli il 25. In caso di secondo posto, tutto slitta di qualche giorno e quindi il periodo sarà dall'8 al 28. Saranno venti giorni intensi, di duro lavoro, ma caratterizzati anche da svaghi, sia per i calciatori che per i tifosi. Ci sarà un rapporto simbiotico con territorio e tifosi, il villaggio che organizziamo fuori dallo stadio sarà realizzato ed implementato con accesso gratuito per l'intrattenimento. Avremo un programma di piazza con artisti celebri, due belle e spensierate serate con i protagonisti di Made in Sud, poi Rivieccio che deve confermare la sua presenza e ci sarà anche l'immancabile presenza dello speaker Daniele 'Decibel' Bellini". Sarà difficile rinunciare alle sirene delle tournèe estive?: "Abbiamo sempre seguito le esigenze dello staff, anche se abbiamo giocato l'Emirates Cup a Londra, ed il Trofeo Gamper in quel di Barcellona. Con l'allenatore ragioneremo sulle esigenze, il calibro degli avversari e finalizzeremo poi le scelte da fare. Favoriamo sempre l'aspetto tecnico su quello economico, questo è fuori dubbio".

Poi, parola ai calciatori. Il primo ad intervenire è stato Albiol, che ha dichiarato di voler vivere un'annata ancora più positiva di quella che sta per essere trasmessa a libri: "Ci divertiamo in campo, sappiamo che dobbiamo lavorare tanto, ma speriamo che sarà un anno bello, ci saranno avversari forti ma abbiamo le potenzialità per fare bene. Non dobbiamo farci scappare punti come quest'anno, soprattutto contro le piccole. Il lavoro in Trentino è importante, vogliamo fare un grande campionato e migliorare ancora e tutto deve partire dal ritiro precampionato. Siamo un grande gruppo, se restiamo uniti possiamo raggiungere grandi traguardi e toglierci molte soddisfazioni".

A ruota, è seguito il pensiero di Insigne: "Il gruppo è maturo, è consapevole delle qualità, e lo stiamo dimostrando. Quest'anno a Dimaro partiremo con obiettivi importanti, lavorando da tempo insieme. Speriamo che l'anno prossimo si realizzi qualche sogno. Vogliamo vincere qualcosa di importante e regalare un'immensa gioia ai tifosi, che sono sempre calorosi verso la squadra. Siamo in debito con la nostra gente. Ormai sono cinque anni che gioco qui, negli ultimi due siamo migliorati molto, si nota la mano del tecnico. Non che con gli altri si giocava male, ma il gioco di squadra ora è importante e speriamo di crescere ancora. Dobbiamo ridurre il gap dalla Juventus, e solo con il lavoro, il sudore ed i sacrifici possiamo farlo".