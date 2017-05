Napoli, il rinnovo di Mertens è ufficiale e traccia un percorso

Google Plus

Il Napoli è il futuro di Dries Mertens. Di oggi è l'ufficialità del rinnovo del contratto, lanciata da indiscrezioni provenienti da Sky, poi confermata dalle parole di De Laurentiis, infine diventata definitiva con il tweet del profilo ufficiale della società.

Ufficiale: @dries_mertens14 ha rinnovato il suo contratto fino al #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/HRShN0cUIZ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 27 maggio 2017

Il nuovo accordo avrà durata valida fino al 2020, con una clausola di risoluzione fissata a 30 milioni, ma esercitabile solo per l'estero (dopo lo sfregio di Higuain, come confessato da AdL) e soltanto dall'estate del 2018 in poi. Una sorta di lucchetto sul belga, che rimarrà dunque a Napoli almeno fino alla fine della prossima stagione, con un contratto economicamente più ricco, dato che l'ex Psv percepirà tra i 4 e i 4,5 milioni, sempre secondo Sky.

L'ufficialità chiude una telenovela che aveva visto protagonisti il diretto interessato, il presidente, alcuni compagni, l'allenatore e persino la moglie del giocatore: ora tutte le voci sono messe a tacere e la firma diventa un punto di ri-partenza per la società. Un rinnovo che fa inoltre seguito a quel tanto chiacchierato patto scudetto, ribadito ieri da Raul Albiol in conferenza stampa, ovvero la voglia, la determinazione di rimanere tutti al Napoli per provare a vincere il prossimo scudetto, dopo averlo solo sfiorato quest'anno.

L'ultimo trofeo alzato al cielo dagli azzurri è la supercoppa italiana di Doha, conquistata ai danni della Juventus nel 2015 sotto la guida di Rafa Benitez. Sarri ha chiuso a secco la sua seconda stagione, ora però la squadra fa cerchio attorno a lui, segue il proprio maestro e punta in alto, più unita che mai - "caso Reina" permettendo, sempre che di caso si possa parlare. In attesa di sviluppi e di conoscere quando dovrà cominciare la stagione prossima, il Napoli parte da una certezza: Dries Mertens.