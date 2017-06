Calcio d'estate: Napoli all'Audi Cup

Sarà pur sempre calcio d'agosto, con gambe imballate e testa alla preparazione della prossima stagione. L'Audi Cup, però, è uno di quei tornei che non si possono rifiutare. Dopo aver preso qualche giorno di riflessione, il Napoli ha annunciato la propria partecipazione alla manifestazione in programma agli inizi di Agosto all'Allianz Arena.

Gli azzurri sfideranno il 1 Agosto alle 17.45 l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, per testare la propria capacità di affrontare avversari di alta levatura internazionale. Nel match serale si affronteranno, invece, i padroni di casa del Bayern Monaco e il Liverpool. Anche per la squadra di Klopp, impegnata, come i partenopei, nei preliminari di Champions League, il quadrangolare potrebbe rappresentare un test probante per le sfide che conteranno di più.

Il giorno successivo sfida pomeridiana tra le due formazioni perdenti e finale per il trofeo in serata.