Il Napoli gestisce il mercato con calma

Si parla tanto ultimamente del caso Donnarumma, del mercato milionario che sta facendo il Milan e dell'idea shock di Ronaldo di lasciare il Real Madrid. In tutto questo trambusto c'è chi, come il Napoli, lavora con relativa calma per la prossima stagione. Partendo dalle cessioni i partenopeo potrebbero racimolare un tesoretto per dare al tecnico Maurizio Sarri una squadra in grado di competere in Serie A e anche in Europa.

Duvan Zapata sarebbe colui il quale dovrebbe garantire un cospicuo gruzzolo - circa 20 milioni di euro - alle casse della società di De Laurentiis. Le squadre che spingono per il centravanti colombiano non sono poche. Zapata si è messo in luce in questi anni per la sua fisicità, velocità e fiuto del goal: 11 reti totalizzate nella scorsa stagione in 39 presenze tra campionato e coppa italia hanno portato Atalanta, Sassuolo, Genoa e Torino a interessarsi al colombiano, che è entrato nel mirino anche dell'Everton e del Watford del neo allenatore Marco Silva, alla ricerca di un attaccante.

Situazione più complicata invece per l'ex difensore dell'Empoli Lorenzo Tonelli: Sarri non farà a meno del duo Albiol-Koulibaly e, probabilmente, anche delle prime due scelte in panchina, ovvero Maksimovic e Chiriches, con Tonelli che, arrivato come colpo di mercato, potrebbe essere costretto a cambiare aria dopo essere stato fermato due volte da due infortuni diversi, ginocchio prima e pubalgia dopo. Il difensore del Napoli potrebbe lasciare la Campania, con destinazione Torino nel futuro, anche se la trattativa sembra tutt'altro che facile da imbastire. Un'altra partenza vede quasi certamente protagonista l'attaccante Leonardo Pavoletti, comprato dal Napoli per 15 milioni di euro dopo una sontuosa stagione al Genoa, caratterizzata da goal che hanno portato il presidente del Napoli ad investire sul 28enne livornese. Tuttavia, l'acquisto non ha dato i frutti sperati. Anche su Pavoletti ci sono varie squadre tra cui la Lazio e l'Udinese.

Le cessioni di Tonelli e Pavoletti - e lo scioglimento della matassa portiere - potrebbero essere le chiavi per sbloccare l'arrivo dell'ala francese del Bordeaux Adam Ounas - classe 1996 in due anni, in 49 presenze ha totalizzato 8 goal - che potrebbe adattarsi splendidamente al gioco di Sarri. Chissà se procedere in modo calmo in questo mercato sia il modo giusto per creare una squadra competitiva per raggiungere l'obbiettivo principale, uno scudetto che manca da tantissimi anni.