Szczesny in bilico: la Juve aspetta Donnarumma, il Napoli prova lo scippo

Wojciech Szczęsny sfoglia la margherita, in attesa di una chiamata da casa-Juventus o, a sorpresa, da CastelVolturno, dove Giuntoli e De Laurentiis non sembrano aver perso le speranze di arrivare al portierone polacco della Roma, candidato numero uno a prendere il posto di Pepe Reina tra i pali del Napoli. Situazione ingarbugliata, resa ancor più intrecciata dai fili del mercato che continuano a muoversi sempre più vorticosamente dopo la querelle Milan-Donnarumma. Già, perché alle spalle della brusca frenata dei bianconeri sull'ex Roma c'è proprio la voglia di provare, da parte di Marotta, di inserirsi tra il Real Madrid e Gigio, provando così a dare alla squadra piemontese l'erede designato dell'altro Gigi, Buffon.

Tornando a Szczesny, però, il rischio è quello che - dopo le parole di ieri sera di Mino Raiola che non ha lasciato intendere una soluzione a breve del caso del suo assistito - la Juventus rischi di perdere sia Donnarumma, che il polacco, nonostante la base dell'accordo sia già ampiamente stata trovata tra le parti. Motivo? Il Napoli torna alla carica, medita l'inserimento e l'assalto per il ventisettenne di Varsavia, unico profilo - assieme a Leno, forse, che costa però decisamente troppo - in grado di garantire un futuro al ruolo in casa partenopea degno di tal nome. L'oramai ex Arsenal, che non ha disfatto ancora le valigie reduce dal viaggio da Roma, aspetta di conoscere la sua prossima destinazione, con entrambe le piazze che sarebbero gradite, con netta preferenza a quella piemontese.

Lo scenario, quindi, è disegnato: Szczesny aspetta la Juve, che a sua volta aspetta di conoscere il futuro di Donnarumma, mentre il Napoli, sornione, conta i secondi sperando di trovare l'attimo fuggente per far saltare il banco. Nel frattempo, la dirigenza partenopea sembra aver fatto il passo decisivo verso Reina, che a meno di clamorosi stravolgimenti dell'ultima ora dovrebbe rinnovare prolungando il suo contratto in essere di una sola stagione; Giuntoli non si fermerà allo spagnolo, provando a garantirsi anche le prestazioni di Alex Meret (e lasciarlo in prestito alla Spal per una stagione) attraverso uno scambio che porterebbe Pavoletti in Friuli ed il prospetto azzurro - con Widmer presumibilmente - all'ombra del Vesuvio.

Dinamiche mutevoli, che variano, e varieranno nelle prossime ore, a seconda delle decisioni dei protagonisti chiamati in causa: la sensazione, tuttavia, sembra quella che tutti proveranno a far slittare la decisione al termine dell'Europeo Under 21 di Donnarumma, con la Juventus che potrebbe trovarsi nella spiacevole situazione di dover scegliere prima qualora il Napoli sferrasse l'attacco a Szczesny. A chi la prossima mossa?