Napoli in pressing su Mario Rui: accordo con l'agente, si tratta con la Roma

Rui in azione con la maglia della primavera giallorossa, dopo il grave infortunio al ginocchio

Il Napoli, in attesa di definire con una certa chiarezza il futuro di alcuni dei suoi uomini chiave, Reina e Ghoulam su tutti, si è fiondato nelle ultime ore con molta decisione su Mario Rui, esterno ex-Empoli (e quindi già "collaudato" da Sarri durante la sua esperienza in Toscana) attualmente in forza alla Roma. Indipendentemente dal rinnovo di Ghoulam, quindi, il Napoli sembra essere intenzionato a rinforzare il pacchetto esterni, anche perché Strinic, l'altro terzino sinistro in rosa, non è sicuro di rimanere all'ombra del Vesuvio per la prossima stagione, stante la sua volontà di giocare con maggiore continuità.

Mario Rui, come noto, ha saltato praticamente tutta la scorsa stagione a causa di un infortunio gravissimo al legamento crociato, situazione che non spaventa particolarmente il Napoli, che, dopo aver accudito Insigne e Milik, è pronto ad accogliere anche il terzino portoghese.

Il Napoli, per ora, sembra essere in possesso del consenso del giocatore ad un eventuale trasferimento, dopo aver proposto un contratto più importante (quinquennale, mentre attualmente Mario Rui è in scadenza 2021) rispetto a quello attualmente sottoscritto con il club capitolino. A questo punto il Napoli dovrà recarsi dalla Roma, che aveva lasciato massima autonomia a Mario Rui sulla decisione da prendere: la volontà del club giallorosso sarebbe quella di trattenere almeno un altro anno il terzino, dato che praticamente in maglia giallorossa non lo si è mai visto giocare, ed il nuovo allenatore, Eusebio Di Francesco, aveva espresso il suo consenso per tale operazione, ma in presenza di una volontà diversa da parte del laterale sinistro la società giallorossa è pronta a lasciar partire Mario Rui. La valutazione del cartellino non dovrebbe discostarsi molto dai dieci milioni, ed in queste ore si attende un primo contatto fra le due società.

In attesa delle prime ufficialità, il Napoli continua a muoversi sotto traccia per consegnare a Sarri una rosa di tutto rispetto per il primo, importantissimo, obbiettivo stagionale: il preliminare di Champions in programma a metà agosto.