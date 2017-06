Napoli, Rulli l'ultima idea per la porta

In attesa di risolvere la grana Reina, in casa Napoli Cristiano Giuntoli e Maurizio Sarri continuano a scandagliare il mercato andando a caccia del profilo giusto da affiancare al portiere spagnolo nella prossima stagione. Tra la miriade di nomi fatti in questi giorni nelle ultime ore si è fatta avanti la candidatura di Geronimo Rulli, portiere argentino della Real Sociedad.

Il venticinquenne sudamericano - con passaporto italiano - rappresenterebbe per i partenopei il profilo giusto per giocarsi il posto con Reina nella prossima stagione, vista la sua enorme esperienza nonostante la giovane età all'Estudiantes prima e tra le fila dei baschi successivamente, prima di farne le veci a contratto scaduto dell'iberico. Discrete doti tecniche, Rulli si è messo in mostra in Liga.

Nella giornata di ieri le prime notizie, confermate nella sera da Sky Sport: Rulli è il prescelto dalla dirigenza partenopea per prendere il posto di Pepe Reina e, nelle prossime ore, passerà all'assalto sia con la Real Sociedad che con il Manchester City, che ha il diritto di 'recompra' sul cartellino del portiere della Seleccion Albiceleste.

Ulteriori conferme arrivano in mattinata tramite le colonne della Gazzetta dello Sport, che si spinge addirittura oltre commentando che il portiere argentino avrebbe accettato la destinazione campana e si attenderebbe soltanto l'accordo tra i club per definire la trattativa. Gli azzurri avrebbero chiesto alla Real Sociedad un prestito con obbligo di riscatto, con l'ammontare dell'importo ancora da fissare. Giuntoli, inoltre, dovrà necessariamente passare anche dal Manchester City, che come detto ha il diritto di 'recompra' sul classe 1992 argentino ed ha l'ultima parola in caso di consenso da parte dei baschi alla cessione.