Napoli, il programma completo del ritiro di Dimaro. Quattro le amichevoli, spicca quella contro il Chievo

"Per il settimo anno consecutivo sarà quello di Dimaro Folgarida lo scenario che ospiterà il ritiro del Napoli. Anche questa estate ci sarà un programma vasto e molto ampio, ricco di appuntamenti di natura sportiva ma anche di eventi ludici e spettacolari".

Inizia così il comunicato ufficiale del Napoli, apparso qualche minuto fa sul sito, che spiega tutto il programma del ritiro estivo che vedrà protagonista la squadra di Maurizio Sarri e che si svolgerà a partire dal 5 di luglio, come oramai di consueto, a Dimaro in Trentino. Tutto pronto, quindi, ad una settimana dalla partenza ufficiale del ritiro, per accogliere i partenopei, che si godono nel frattempo gli ultimi giorni di vacanza.

"Il Napoli arriverà in Val di Sole il 5 luglio ed il primo incontro ufficiale con i tifosi si terrà domenica 9 luglio allorquando in serata il tecnico e due calciatori saranno ospiti del Centro Congressi di Folgarida di fronte a tanti sostenitori azzurri. Il secondo appuntamento è previsto per giovedì 13 luglio con 4 calciatori che incontreranno i tifosi a Piazza Madonna della Pace.

Quattro saranno le partite amichevoli. La prima mercoledì 12 luglio contro la US Bassa Anaunia, alle ore 18 a Dimaro. Di seguito il Napoli giocherà sul campo di Trento gli altri tre test alle ore 21 affrontando sabato 15 luglio il Trento, martedì 18 luglio il Carpi e sabato 22 luglio il Chievo.

Articolato anche il programma artistico con quattro serate dedicate ai tifosi. Ad aprire gli eventi sarà il cabaret di Made in Sud lunedì 10 luglio in Piazza Madonna delle Grazie. Poi sarà la volta di Gino Rivieccio domenica 16 luglio con il suo show al Teatro di Dimaro. Seguirà giovedì 20 luglio uno spettacolo musicale corredato ancora dagli artisti di Made in Sud. Chiusura con l’atteso incontro con l’intera rosa azzurra in Piazza Madonna delle Grazie, domenica 23 luglio.

Ad arricchire il ritiro in Val di Sole ci sarà il Villaggio Azzurro, ancora più denso di iniziative e di opportunità di svago soprattutto per i bambini e le intere famiglie, al fine di rendere sempre più belle ed entusiasmanti l’esperienza ed il soggiorno dei tifosi azzurri in Trentino".