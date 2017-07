Napoli, situazione Reina ancora in stallo

Rientra nella categoria delle più classiche battaglie di nervi la vicenda riguardante il Napoli e Reina. Il portiere spagnolo, leader dello spogliatoio azzurro, vorrebbe restare, ma alle proprie condizioni; De Laurentiis, invece, conscio dell'età non più verde dell'estremo difensore, preferirebbe portare il contratto alla scadenza naturale( 2018), ovvero procedere con un rinnovo di un solo anno.

La possibile offerta - Secondo quanto riportato da tuttonapoli, infatti, Reina avrebbe presentato alla società partenopea un'offerta vicina ai 5 milioni da parte di un altro club europeo. Se il Napoli decidesse di accettare risparmierebbe circa 10 milioni, tenendo conto dello stipendio lordo del portiere spagnolo, il quale, a sua volta, sarebbe libero di ottenere un triennale a cifre che, in questo momento, la società di De Laurentiis non sembra disposta ad accordargli. Chiaramente, però, data la scarsità di estremi difensori di valore sul mercato, Giuntoli si guarderà bene dal liberare a cuor leggero Reina, che, dunque, senza alcun dubbio partirà per il ritiro di Dimaro, in programma dal 3 luglio.

Le alternative - Al momento appare in stand- by la trattativa coinvolgente il 25enne portiere della Real Sociedad, Geronimo Rulli: l'argentino, infatti, oltre a doversi confrontare con la compagine spagnola, dovrà convincere della bontà della cessione anche la dirigenza del Manchester City, dotato di diritto di recòmpra sul suo cartellino vicino ai 15 milioni di euro.

Proprio per le difficoltà qui paventate, il Napoli, secondo indiscrezioni delle ultime ore, starebbe sondando altre piste. Se dovesse rimanere Reina potrebbe affiancarglisi Karnezis, portiere esperto dell'Udinese e della Nazionale greca, disposto a fare da riserva, ma comunque affidabile in caso di necessità. Altra alternativa emersa in giornata potrebbe essere, invece, Onana, portiere classe '96 dell'Ajax, protagonista di un'ottima stagione con la maglia dei lancieri.