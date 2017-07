Napoli, Berenguer verso l'azzurro dopo l'addio di Giaccherini

Berenguer in azione con la maglia dell'Osasuna.

Nella giornata di lunedì dovrebbe essere definito ufficialmente il primo acquisto del calciomercato azzurro, ossia Adam Ounas, mentre si attendono altri sviluppi sulla trattativa che presumibilmente porterà all'ombra del Vesuvio anche Mario Rui. Alejando Berenguer potrebbe quindi essere il terzo colpo di Cristiano Giuntoli per rinforzare la rosa del Napoli.

L'esterno classe 1992, apprezzato moltissimo da Giuntoli e da Sarri per la grandissima duttilità ed applicazione tattica, ha già dato da diverse settimane il suo assenso ad un trasferimento in azzurro ma prima di muovere l’ultimo assalto, quello definitivo, servirà perdersi tra i vicoli del mercato, per liberare la casella della rosa che attualmente appartiene ad Emanuele Giaccherini. Piazzare un colpo in uscita sarà quindi fondamentale prima di annunciare l'acquisto dello spagnolo. Su Giaccherini è vigile il Torino, squadra che già l'anno scorso aveva praticamente bloccato il calciatore prima di vederne sfumare l'acquisto a causa dell'inserimento del Napoli. Anche la Fiorentina di Pioli sembra abbia chiesto informazioni al Napoli ed al procuratore del calciatore, Furio Valcareggi, per sondare la disponibilità del calciatore ad un trasferimento in Toscana.

Nel frattempo il Napoli dovrebbe aver perfezionato gli ultimi dettagli dell'acquisto di Berenguer. La richiesta iniziale dell'Osasuna, come è noto, corrispondeva ai 9 milioni della clausola rescissoria posta nel contratto del calciatore (clausola che dovrebbe salire a 12 milioni dalla giornata di oggi, anche se vi sono voci contrastanti in merito), mentre l'offerta del Napoli è da tempo ferma a circa 6 milioni. La sensazione è che alla fine l'Osasuna, stante la volontà di fare cassa dopo la retrocessione in Segunda Division, accontenterà il giocatore e lo lascerà partire per una cifra fra i 6 ed i 7 milioni.

Il mercato del Napoli entra quindi nel vivo: Ounas, Mario Rui e Berenguer potrebbero essere ufficializzati già nella prossima settimana per poi aggregarsi ai neo-compagni di squadra durante il ritiro a Dimaro a partire dal prossimo 5 Luglio.