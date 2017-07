Napoli, ufficiale l'arrivo di Adam Ounas dal Bordeaux

E' il solito cinguettio presidenziale a sancire il primo acquisto estivo del Napoli versione 2017-18: il patron De Laurentiis ha twittato poco dopo le undici, ufficializzando l'arrivo di Adam Ounas dal Bordeaux dopo le firme prontamente apposte sul contratto che legherà il francese-algerino al sodalizio partenopeo per i prossimi cinque anni. A margine dell'annuncio dato dal club napoletano, anche quello del club dei girondini - qui il comunicato - che sottolinea il percorso fatto da Ounas con la maglia del Bordeaux in queste stagioni, riepilogando la crescita e l'affermazione sotto la guida di Willy Sagnol prima e di Gourvennec successivamente, prima dell'approdo in Campania, in una delle migliori squadre del campionato italiano.

La scheda del giocatore (comunicato Ssc Napoli).

Adam Ounas è nato a Chambray-les-Tours, in Francia, l’11 novembre 1996.

Nella stagione 2015/16 l’ingresso nella prima squadra del Bordeaux con 23 presenze e 5 gol in Ligue 1. Nel 2016/17 appena concluso ha giocato 26 partite di campionato con 3 gol.

In più vanta 9 presenze, con 2 gol, tra coppa di Francia e coppa di Lega, e 2 partite nella Europa League-2015/16.

Ha giocato due partite, segnando un gol, nella nazionale under 20 francese.

Arriva anche Mario Rui - Sempre nella serata di ieri, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, si è sbloccata la trattativa legata all'approdo in maglia azzurra di Mario Rui, che verrà definita nelle prossime ore. Oramai la distanza tra le squadre è minima, con il Napoli che è arrivato ad offrire 9 milioni - uno di bonus compreso - a fronte di una richiesta di una decina da parte della Roma. L'accordo è oramai ad un passo, con il portoghese sempre più vicino a riabbracciare Maurizio Sarri. Dopo aver ultimato l'acquisto dell'ex Empoli, Giuntoli e soci passeranno alla chiusura dell'affare Berenguer.