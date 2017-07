Il Napoli è alla ricerca del successore di Reina: spunta Areola

Fonte: ESPN

In casa Napoli continua a tenere banco la grana portiere. E' sconosciuto al momento il futuro di Pepe Reina. Dalle parole del presidente Aurelio De Laurentis, trapila un cauto ottimismo circa una conferma dello spagnolo all'ombra del Vesuvio, ma comunque la società azzurra è sempre al lavoro, vigile, per mettere sotto contratto un nuovo guardiano dei pali che possa ambientarsi nel capoluogo campano sotto l'ala protettiva dello stesso Reina.

Lo status di 'titolare con riserva' non è gradito dallo spagnolo, che ieri si è presentato al raduno del Napoli scuro in volto, cosa veramente anomala in quanto Reina, da quado milita nel Napoli, è sempre stato uno dei calciatori più allegri, scherzosi dell'intero spogliatoio. Insomma, una sorta di leader, non solo in campo, ma anche lontano dal prato verde di gioco. L'acquisto di un portiere è quindi una priorità del mercato azzurro, soprattutto se si considera il fatto che il brasiliano Rafael è dato in partenza, con possibile destinazione in Sud America e Sepe potrebbe essere girato in prestito in qualche squadra di Serie A di media fascia per fargli maturare la giusta esperienza prima di far ritorno nuovamente alla base nell'estate 2018.

Sono tanti i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Per l'ipotetico post-Reina, il cui rinnovo contrattuale tarda ad arrivare, sono state sondate le piste Leno, portiere del Bayer Leverkusen, ed anche Meret, giovane di ottima prospettiva ma forse ancora un pò acerbo per ricoprire il ruolo di portiere titolare in una squadra che il prossimo anno andrà a caccia dello Scudetto. A prescindere dal fatto se Reina resti o meno, il presidente Aurelio De Laurentis vuol cautelarsi, e quindi acquistare un portiere che possa già garantire la giusta affidabilità in un campionato difficile, competititvo come la nostra Serie A. Per questo motivo è spuntato il nome del del francese Alphonse Areola. A riportare la notizia è stato il Corriere dello Sport.

Alphonse Areola in azione con la casacca del Paris Saint-Germain. Fonte: Foot PSG

Il portiere francese non gioca titolare nel Paris Saint-Germain, nell'ultima Ligua 1 ha ricoperto il ruolo di 'dodicesimo' di Kevin Trapp. Ha il contratto in scadenza nel 2019, e la sua valutazione è piuttosto alta, infatti il club parigino è sì disposto alla cessione, ma pretenderà non meno di 12/13 milioni di euro. Un altro ostacolo potrebbe essere rappresentato dall'alto ingaggio che Areola percepisce al PSG, ovvero 2 milioni di euro a stagione, dunque se si vuole procedere con l'affondo, bisognerà garantire quantomeno lo stesso ingaggio al portiere transalpino.

Futuro incerto intorno a Pepe Reina. Rinnoverà con il Napoli e continuerà a difendere la porta azzurra oppure migrerà verso altri lidi? Al momento non ci è dato sapere, neanche la società azzurra ne è a conoscenza e dunque ha messo in moto la macchina per cercare il suo eventuale sostituto.