Napoli, le ultime di mercato: da Reina a Zapata, passando per Mario Rui e Berenguer

Mentre i calciatori hanno ufficialmente dato il via al ritiro sul campo di Carciato, a Dimaro, nel pomeriggio di ieri, Cristiano Giuntoli continua a lavorare incessantemente sul fronte mercato, con le trattative in via di definizione per gli arrivi di Mario Rui e Berenguer che riempiono le giornate del direttore sportivo partenopeo. Tuttavia, la questione più urgente da risolvere resta sempre quella relativa al futuro di Pepe Reina, che salvo clamorosi colpi di scena rimarrà - da titolare - il portiere del Napoli anche nella prossima stagione. E' atteso per sabato l'arrivo in ritiro del patron De Laurentiis, che testerà da vicino le voglie del portiere iberico, sperando di trovare un accordo per il rinnovo - annuale, alle condizioni del club - e provare a scongelare il rapporto tra le parti.

Fronte arrivi - Restano da limare gli ultimi dettagli nelle due trattative più calde del momento, quelle relative agli arrivi di Mario Rui dalla Roma e di Alex Berenguer dall'Osasuna. Per il terzino portoghese gli azzurri si sono spinti fino ad offrire 9.5 milioni di euro, senza bonus, che si avvicinano alla decina chiesta dal club capitolino. L'ex empoli sarà un calciatore del Napoli nei prossimi giorni, con Di Francesco e Monchi oramai rassegnati all'idea di perdere l'ex Empoli. Diverso il discorso per quel che riguarda l'arrivo dell'esterno spagnolo, per il cui arrivo si dovrà attendere prima la partenza di Emanuele Giaccherini, onde evitare sovraffollamenti nel reparto offensivo.

Fronte cessioni - Sia Pavoletti che Zapata non hanno svolto, ieri pomeriggio, la partitella di allenamento con il resto della squadra, segno che sia l'ex Genoa che il colombiano dovrebbero e potrebbero lasciare il ritiro nei prossimi giorni per approdare verso nuovi lidi. Chi non ha mai disfatto le valigie è sicuramente il sudamericano ex Udinese, sempre più vicino al trasferimento al Torino: il club di Cairo offre 17 milioni più 3 di bonus per il mammone colombiano, cifra che si avvicina e non di poco alle richieste del sodalizio partenopeo, il quale proverà a strappare qualche altro euro prima di lasciar partire l'attaccante centrale, chiuso nel ruolo da Dries Mertens, Arkadiusz Milik e dallo stesso Pavoletti.