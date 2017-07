Napoli, tutto fatto con la Roma: Mario Rui sarà azzurro

Dopo Adam Ounas il Napoli piazza il secondo colpo dell'estate 2017: Mario Rui è oramai un calciatore degli azzurri. Nella serata di ieri, infatti, l'accelerata decisiva per il terzino portoghese: Giuntoli affonda il colpo, nove milioni - euro più, euro meno a seconda dei piazzamenti Champions -alla Roma che lo scorso anno aveva pagato l'ex Empoli 3 milioni per il trasferimento in prestito più sei di riscatto. Monchi, stavolta, ha detto sì. Il laterale raggiungerà Dimaro nelle prossime ore, dove abbraccerà nuovamente Maurizio Sarri prima di effettuare le visite mediche di rito e di siglare il contratto che lo legherà ai partenopei per i prossimi anni.

Niente ritiro con la Roma quindi, idea rimbalzata nella mattinata di ieri dopo le difficoltà nel chiudere l'affare e limare i dettagli. Il tutto prima della telefonata del direttore sportivo dei napoletani, abile nel definire tutto prima che si potesse creare una rottura. Il Napoli avrà il suo nuovo terzino sinistro, che verosimilmente andrà a prendere il posto del partente Ivan Strinic. Reparto adesso completo, con il portoghese che si alternerà a Faouzi Ghoulam, partendo da una base già consolidata di conoscenza degli schemi difensivi: Rui conosce già a menadito, infatti, i sofisticatissimi movimenti della retroguardia sarriana e non dovrebbe avere particolari difficoltà nell'inserimento in rosa. Unico aspetto da valutare al meglio, il recupero fisico dall'infortunio dello scorso anno, che sembra oramai alle spalle ma resta un qualcosa da monitorare accuratamente.

Ed ora? - In casa Napoli, dopo l'arrivo di Mario Rui, si procederà a risolvere l'ultimo acquisto già programmato da tempo, quello di Alex Berenguer, e a risolvere la querelle con Pepe Reina. Due affari, diversi nella propria natura, che sembrano però in dirittura d'arrivo: nei prossimi giorni De Laurentiis volerà a Dimaro per parlare con il portiere spagnolo ed appianare tutte le divergenze, provando a legarsi all'ex Liverpool per un altro anno; diversa invece la situazione di Berenguer, con l'Osasuna che non si smuove dai 9 milioni della clausola rescissoria. Il Napoli, in questo caso, potrebbe affondare il colpo da un momento ad un altro, ma al contempo vorrebbe attendere la partenza di Emanuele Giaccherini. Tuttavia, la sensazione è che nelle prossime ore, Berenguer sarà un calciatore azzurro: la sua volontà è chiara. Per il terzo acquisto in casa Napoli è questione di poco tempo.