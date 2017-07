Hamsik: "Tutti crediamo nello scudetto. Reina? Spero che resti con noi"

Google Plus

hamsik durante la conferenza stampa di quest'oggi (fonte ilmattino.it)

Dal ritiro di Dimaro, ha parlato in conferenza stampa il centrocampista del Napoli Marek Hamsik partendo con l'obiettivo dei partenopei per la prossima stagione:

“Vedendo la seconda parte di campionato che abbiamo fatto direi che possiamo giocarcela per lo scudetto. Non sarà facile considerando che anche le milanesi si sono rinforzate, ma noi dobbiamo guardare a noi stessi e se ripetiamo le grandi prestazioni dello scorso girone di ritorno possiamo farcela. Tutti ci crediamo, in primis mister Sarri che non lo dice ma ce lo trasmette”

Hamsik risponde alle dichiarazioni di Allegri sul fatto che lo scudetto si vinca anche con successi ottenuti in modo sporco: “Il DNA delle due squadre è differente. Noi giochiamo un gran calcio applicando i dettami tattici del mister. Inoltre l’anno scorso abbiamo fatto 86 punti e siamo arrivati terzi”.

Per lo slovacco pochi sono i punti deboli della squadra: “La scorsa stagione abbiamo dimostrato che siamo diventati una grande squadra. Abbiamo avuto una piccola crisi ad ottobre ma per il resto sono molte le note positive”.

Hamsik si congratula con la società per il mercato svolto: “E’ la dimostrazione delle grandi cose che vogliamo fare quest’anno. Fino ad ora nessun big è partito e diversi ragazzi hanno rinunciato ad alcuni giorni di vacanza per ricominciare tutti insieme. Reina? Spero che anche lui rimanga perché è molto importante per noi.”

In un momento del calcio dove le bandiere sono ormai poche, Hamsik rappresenta una bella eccezione: “Sono orgoglioso di quello che ho fatto e le decisioni che ho preso col cuore per il bene del Napoli. Spero di raggiungere nuovi traguardi personali e soprattutto collettivi, il sogno è ovviamente quello di vincere lo scudetto. Preferisco giocare con la maglia numero 10 o che venga ritirata la numero 17? La seconda, la maglia numero 10 non si tocca”.

Ultima amichevole con il Chievo molto importante per il centrocampista: “Sarà un test impegnativo e importante per verificare le nostre condizioni a pochi giorni dal preliminare di Champions. Il divello di difficoltà delle amichevoli sarà a salire e questo ci permetterà di avvicinarci al preliminare nel miglior modo possibile”.

Sul nuovo acquisto Ounas Hamsik mostra ottimismo: “Ha dimostrato di avere buone qualità. E’ un ragazzo di talento con un buon dribbling e una grande velocità. Però bisogna dargli tempo per adattarsi al nostro calcio”.

Quest’anno una freccia in più nell’arco sarà Milik che contenderà il posto a Mertens: “E’ un attaccante con caratteristiche differenti rispetto a Mertens, ha dimostrato l’anno scorso prima dell’infortunio di poter essere molto utile alla causa. Sarà dura scegliere per il mister”.

Hamsik non vede attualmente un suo erede ma tesse le lodi per i centrocampisti attuali: “E’ difficile ora trovare un giocatore con le mie caratteristiche, ma ci sono diversi giovani come Rog, Diawara e soprattutto Zielinski pronti ad esplodere”.

Uno dei segreti di questo Napoli è l’entusiasmo che si respira nello spogliatoio: “Siamo un bel gruppo e ci divertiamo molto allenandoci e giocando insieme. Penso che questo possa essere un fattore importante per il prosieguo della stagione”.