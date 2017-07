Napoli, in atto l'offensiva per Alex Berenguer

Non c'è due senza tre. Così recita un noto detto popolare italiano, così potrebbe a breve recitare il calciomercato del Napoli. Dopo Adam Ounas e Mario Rui, la società azzurra potrebbe, entro la fine del week end, annunciare il terzo acquisto di questa finestra di calciomercato: Alex Berenguer. Il patron Aurelio De Laurentis ha affidato ad un intermediario, volato in Spagna nelle scorse ore, la sua proposta da far recapitare all'Osasuna (5 milioni più bonus) per strappare il sì definitivo che spiani la strada all'arrivo di Berenguer all'ombra del Vesuvio.

Il club della città di Pamplona al momento non sembra essere disposto a smuoversi dalle sue posizioni, e continua a rifugiarsi nella clausola rescissoria inserita nel contratto del 22enne esterno offensivo: 9 milioni di euro. Tra domanda ed offerta ballano quindi ancora 4 milioni, non pochi. Però, la necessità di far cassa, e subito, da parte dell'Osasuna, potrebbe imprimere l'accelerata decisiva alla trattativa, tenendo in considerazione anche la volontà del calciatore, che è quella di misurarsi nel calcio italiano, in Serie A. Al momento, dal ritiro dell'Osasuna, lo scenario è chiaro: il calciatore continua ad allenarsi a parte, e non attende altro che la chiamata del Napoli per potersi imbarcare sul primo aereo e giungere nella località trentina di Dimaro, dove la truppa azzurra, agli ordini di Maurizio Sarri, continua la preparazione estiva.

Intanto, interessanti dichiarazioni in merito alla vicenda arrivano dal procuratore del giovane calciatore spagnolo, Francisco Canal. Contattato dalla redazione di Radio Kiss Kiss, ha dichiarato che il napoli è in pole nella corsa alla ragazzo, ma non mancano sul suo assistito interessi di altre squadre: "Non ci sono novità significative, non rendiamo note le cifre dell’affare per non mancare di rispetto al Napoli. Ci sono altre squadre che seguono Berenguer, questo a testimonianza che il ragazzo in giro piace e tanto, poichè è già pronto per misurarsi su alti palcoscenici. Resto comunque ottimista per chiudere con la squadra di De Laurentiis, chè più di tutte ci ha mostrato interesse". Si tratterebbe di un acquisto importante, funzionale per la rosa del Napoli, infatti mister Sarri avrebbe a disposizione una valida alternativa allo stakanovista Josè Callejon, considerando anche il fatto che Berenguer ha nelle sue corde anche il ruolo di laterale difensivo.