Napoli, test match a Trento: Reina in dubbio

SSC Napoli

Il Napoli si prepara ad affrontare il Trento in un test amichevole che dovrà fornire numerose indicazioni a Maurizio Sarri. Il tecnico sta lavorando molto sulla tenuta fisica della sua squadra, ma senza mai trascurare l'aspetto tattico. In questo tipo di partite non conta la vittoria, ma bensì raccogliere più informazioni possibili sulle quali lavorare in allenamento.

Stasera alle 21.00 si giocherà la seconda amichevole estiva contro i padroni di casa in Val Di Sole del Trento. Dopo la vittoria per 17-0 contro lo Bassa Anaunia, Sarri è pronto a testare diverse soluzioni: ha intenzione di variare molto e testare le diverse opzioni a sua disposizione, motivo per cui sarà rilevante la probabile assenza di Pepe Reina fra i pali. Il portiere azzurro, per motivi precauzionali dovuti a fastidi fisici, potrebbe saltare anche questo appuntamento. Lo spagnolo sta soffrendo dei problemi muscolari, e stamattina verranno effettuati test fisici che aiuteranno a decidere se il giocatore sia pronto a giocare o meno. Tonelli sarà a disposizione dell’allenatore che lo utilizzerà in uno dei due tempi della partita di stasera. In attacco staffetta fra Milik e Mertens, forse verrà anche provata la sistemazione tattica con il tridente titolare alle spalle del polacco. Rimarrà fuori Zapata, da tempo fuori dai piani tattici dell'allenatore. Carte mescolate, dunque, con due formazioni diverse. Al centro della difesa ci sarà la coppia Maksimovic-Koulibaly, per far crescere la fiducia nel serbo, poco utilizzato lo scorso anno. Ecco i due possibili schieramenti:

Napoli (4-3-3): Sepe, Maggio, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Rog, Jorginho, Hamsik, Callejon, Milik, Insigne

Napoli (4-2-3-1): Sepe, Maggio, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (Ghoulam/Strinic), Diawara, Rog, Callejon, Insigne, Mertens, Milik.