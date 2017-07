Napoli - Ghoulam verso il rinnovo, Berenguer sempre più vicino

Tra rinnovi ed ultimi tasselli da inserire nel mosaico di Maurizio Sarri prosegue senza sosta il lavoro di Cristiano Giuntoli nel ritiro di Dimaro. Il direttore sportivo del Napoli continua a lavorare ai fianchi dell'entourage di Faouzi Ghoulam e Pepe Reina per risolvere le ultime due situazioni più spinose per quel che riguarda il fronte rinnovi contrattuali: molto più vicino quello del terzino africano, prossimo alla firma sul contratto che lo legherà al sodalizio partenopeo per i prossimi anni; nel contratto verrà inserita anche una clausola rescissoria da 30 milioni valevole soltanto per l'estero.

Diversa la questione relativa al futuro di Pepe Reina. Dopo aver visto la partita contro il Trento in compagnia di De Laurentiis nell'hotel che ospita gli azzurri, lo spagnolo ha convocato Quillon, suo manager, a Dimaro per parlare e, forse, chiudere definitivamente la questione. Ingaggio spalmato e possibilità di allungare il contratto in base alle presenze le questioni principali sul tavolo, con Giuntoli che lavora per mediare tra le parti, apparentemente distanti sul da farsi. La sensazione, tuttavia, resta quella di una fumata bianca imminente, con lady Reina che nella serata di ieri ha lanciato un messaggio distensivo tramite i propri canali social. Se son rose fioriranno.

Rinnovi ma non solo - Sul fronte ingressi, si attende l'arrivo di Alex Berenguer, tuttofare laterale dell'Osasuna per il quale la trattativa sembra oramai in porto. Gli spagnoli ed il calciatore hanno rispedito al mittente tutte le offerte arrivate in questi giorni da altri club, ribadendo di fatto l'accordo trovato con il Napoli per l'esterno. Tuttavia, Giuntoli ha chiesto una proroga ulteriore di qualche giorno per trovare il giusto acquirente per Emanuele Giaccherini, alter ego dell'iberico nel reparto offensivo. Nel frattempo, sempre più probabile la partenza di Duvan Zapata, promesso sposo del Torino di Urbano Cairo che, con ogni probabilità, alzerà l'offerta fatta al Napoli nelle ore scorse, portandosi a quei 20 milioni più bonus richiesti dal patron De Laurentiis.