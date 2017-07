Napoli, l'assalto a Rulli non è finito

Napoli, assalto a Rulli

Nonostante le smentite del caso ed un lungo periodo di sosta nella trattativa, il Napoli torna prepotentemente alla carica per Geronimo Rulli, portiere della Real Sociedad. Nelle ultime ore l'entourage del calciatore è stato avvistato in quel di Donastia, dove è andato in scena un incontro tra le parti per riportare alla dirigenza basca dell'offerta, cospicua, da parte della dirigenza partenopea: 22 milioni di euro, bonus di rito e percentuale destinata al Manchester City - società che detiene il cartellino del portiere - inclusi (fonte TuttoNapoli.net).

Offerta recapitata che tuttavia non sembra essere stata presa in considerazione dalla dirigenza della Real Sociedad, fermamente convinta della permanenza del giovane Rulli a San Sebastian anche nella prossima stagione. C'è un però. La politica societaria, da anni particolarmente sensibile alle volontà dei propri calciatori, tende a rispettare la voglia di un giocatore di cambiare aria e, quella di Rulli, con il Napoli sullo sfondo e la possibilità di diventare titolare di una delle migliori squadre del panorama italiano, potrebbe essere decisiva nell'affare.

Nel frattempo, l'argentino è stato protagonista - in negativo - ieri, nell'amichevole che i baschi hanno disputato contro il Saint-Etienne. Partito titolare e sostituito dopo il primo tempo, da un suo errore è scaturito il gol dei francesi. Tuttavia, la presenza di Rulli dal primo minuto in amichevole è stata valutata, in Spagna, come un segnale forte ed indiscutibile da parte della società della permanenza del sudamericano a San Sebastian anche nella prossima stagione. In caso contrario, invece, avrebbe confermato la volontà da parte del club di Donastia di valutare le ipotesi per la cessione e di preservarlo in tal senso. In ogni caso, la trattativa proseguirà nelle prossime ore, con il Napoli che continuerà a lavorare ai fianchi del club basco per provare a convincere Geronimo Rulli ad approdare all'ombra del Vesuvio. Le strade del mercato, in tal senso, sono infinite.