Napoli, Rulli: "So dell'interesse dei partenopei, devo essere certo della decisione da prendere"

"Napoli? So del suo interesse, ma sono molto tranquillo, penso a questa stagione. Qualsiasi decisione prenda, devo esserne sicuro". Geronimo Rulli rompe il silenzio e, ai microfoni dei media argentini, parla della trattativa, ancora in essere, viva, tra il Napoli - nel ruolo di cacciatore - e Real Sociedad - in quello della preda. Oggetto del contendere, il numero uno dell'albiceleste, il cui futuro resta ancora avvolto da un alone di mistero sebbene la trattativa per portarlo all'ombra del Vesuvio resti in salita. La società di Donostia resta forte della propria volontà di non cederlo, anche se la volontà dello stesso Rulli potrebbe spostare e non poco gli equilibri dell'affare.

"Per adesso mi sto preparando per la stagione qui. Per arrivare in Nazionale devo lavorare duramente con la Real. Ho avuto la fortuna di debuttare e ora voglio essere il titolare. Mi piacerebbe tornare in patria un giorno, ma per ora non ci penso. Tempo al tempo" ha proseguito e chiosato il venticinquenne di La Plata.

Discorso in divenire quello legato al suo futuro, perché il Napoli ha ricevuto un'apertura anche dalla dirigenza basca: 20 milioni, non un euro in meno, la richiesta della Real Sociedad, per Rulli. Il Napoli ci pensa, prova a prendere tempo, consapevole delle difficoltà di una trattativa che, al contempo, vede spettatori interessati anche il Manchester City e l'Estudiantes - come abbiamo ampiamente spiegato qui. Al momento, gli azzurri non sembrano preoccupati dalla cifra richiesta dagli spagnoli, che in ogni caso guadagnerebbero molto più dalla cessione di Rulli oggi, al Napoli, che dalla permanenza del portiere e dall'eventuale riscatto dei Citizens nella prossima stagione (14 milioni, fissi).

A rompere le uova nel paniere di Giuntoli e De Laurentiis, la voglia del City di non accelerare per la cessione di Rulli, con gli inglesi che controvoglia accetterebbero una manciata di milioni oggi, rischiando di perdere un potenziale introito maggiore nelle stagioni a venire. Nel mezzo, il Napoli continua a lavorare incessantemente - come confermato anche da Sky Sport ieri notte - per l'argentino, obiettivo numero uno da affiancare a Reina in questa stagione prima di lasciargli l'eredità futura tra i pali, con Karnezis in secondo piano che attende una risposta dai partenopei per essere il vice di fiducia dello spagnolo. Nelle prossime ore si attendono ulteriori novità, con i partenopei chiamati ad un ultimo sforzo economico se vogliono arrivare a Rulli.