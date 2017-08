Audi Cup 2017 - Napoli all'esame Atletico Madrid

Audi Cup - Napoli all'esame Atletico Madrid

All'ombra dell'Allianz Arena, a Monaco di Baviera, il Napoli testa le sue velleità di Europa, quella che conta, nell'esordio dell'Audi Cup contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Non c'è l'inno della Champions League per i campani, che tuttavia vorranno mettere alla prova le proprie ambizioni per ascoltare più di due volte in stagione la famigerata musichetta. E, per arrivare al meglio all'appuntamento, Maurizio Sarri non poteva chiedere di meglio al sorteggio della competizione tedesca, che metterà gli azzurri al vaglio di tre delle migliori squadre del continente.

Tuttavia, a sfidare i partenopei nella semifinale di domani pomeriggio - palla al centro alle 17.45 - è la peggiore antagonista possibile, in termini di filosofia di gioco, sebbene negli ultimi anni questi ultimi abbiano modificato il proprio credo pur avendo dei concetti di base ben radicati nel proprio DNA. Ben venga, infatti, una squadra che, come i Colchoneros del Cholo Simeone, riesca a fare da schermo perfettamente alle trame fitte ed intense di chi, come il Napoli, ama fraseggiare nello stretto e diramare la propria azione palla a terra. Ciò che non ti uccide, insomma, ti fortifica.

Linee compatte, fila strette, tra le quali è difficile inserirsi, incunearsi. La difficoltà di affrontare i migliori del settore, metterà a durissima prova i partenopei, sebbene si tratti soltanto di calcio d'agosto. Intanto, nel frattempo, gli azzurri arrivano alla sfida con una gamba migliore degli iberici della capitale, frutto di un ritiro durato poco meno di un mese ed una serie di amichevoli che han fatto già rodare la gamba ai partenopei. Diverso invece il discorso per i Cholitos, che alle spalle, nelle proprie gambe, hanno soltanto uno 0-0 contro i messicani del Toluca, qualche giorno fa.

Le ultime dai campi

Napoli - Sarri rinuncia a Zapata e Strinic, non convocati, sul piede di partenza. Formazione che, dopo le ultime uscite, non dovrebbe ricalcare quella che infonde maggiori certezze al tecnico di Figline Valdarno, che sperimenterà ancora: Reina tra i pali, linea a quattro con Hysaj e Ghoulam ai lati di Maksimovic e Koulibaly, Rog o Allan ed Hamsik scudieri del playmaker davanti alla difesa, Jorginho, ed il trio delle meraviglie composto da Insigne, Milik ed Ounas di punta.

La conferenza stampa di Sarri alla viglia

Atletico Madrid - Il solito 4-4-2 per il Cholo, che schiererà con Griezmann Torres da prima punta. Koke e Carrasco gli esterni ai fianchi di Gabi e Fernandez, mentre davanti ad Oblak ci sarà la linea a quattro composta da Juanfran, Savic, Godin e Felipe Luis.

Probabile formazione

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Rog, Jorginho, Hamsik; Ounas, Milik, Insigne. All: Sarri.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Savic, Godin, Felipe Luis; Carrasco, Gabi, Fernandez, Koke; Torres, Griezmann. All: Simeone.