Napoli, è boom abbonamenti. Con il Nizza si prevede il tutto esaurito

Dagli addetti ai lavori, il Napoli è stato indicato come l'antagonista principale della favorita Juventus nella caccia allo Scudetto nel prossimo campionato, che è ormai alle porte. Tra due settimane inizierà il sipario verrà alzato, ed all'ombra del Vesuvio il popolo azzurro nutre molte aspettative verso un gruppo che è cambiato poco rispetto alla passata stagione. Parola d'ordine, continuità. Due soli volti nuovi fino ad oggi: Adam Ounas, giovane esterno d'attacco prelevato dal Bordeaux, e Mario Rui, terzino sinistro ex Empoli e Roma, pupillo di mister Sarri che lo ha allenato in passato proprio in Toscana.

Il Napoli, indubbiamente, potrà contare sul supporto dei suoi aficionados. Dai dati ufficiali, riportati dalla Gazzetta dello Sport, c'è stato un vero e proprio boom degli abbonamenti. I botteghini, aperti solo da una manciata di giorni, sono stati presi d'assalto, infatti sono già circa 1300 le tessere prenotate dai napoletani. Un dato sicuramente importante, a testimonianza che la piazza vuol far sentire il proprio sostegno ai propri beniamini. Sarà dunque, con ogni probabilità, un San Paolo gremito quello che ammireremo per tutta la stagione 2017-18.

Coreografia del San Paolo durante la sfida Champions contro il Real Madrid

Tifo che appoggerà il Napoli anche il 16 agosto, giorno del preliminare di Champions League. A Fuorigrotta arriverà il Nizza di Mario Balotelli e dell'allenatore Lucien Favre. Anche per questa gara si preannuncia un San Paolo stracolmo, sono attesi almeno 50.000 spettatori, con la prevendita che partirà tra qualche giorno. Un appuntamento importante, a cui la città di Napoli non vuol fallire poichè in ballo c'è il passaggio del turno e l'accesso alla fase a gironi della Champions League.

I primi impegni ufficiali sono ormai alle porte, il tifo azzurro è già in fermento, pronto a prendere per mano i propri beniamini e guidarli in una stagione che si preannuncia parecchio difficile ma al contempo affascinante. Si punterà a migliorare il rendimento dello scorso anno, e regalare un'immensa gioia ai tifosi che attendono il Tricolore da tanto, troppo tempo.