Napoli, l'agente di Rulli esclude l'arrivo del suo assistito in azzurro: "Quest'anno non si muove"

Geronimo Rulli resta alla Real Sociedad

Geronimo Rulli non sbarcherà al Napoli, ma resterà ancora un altro anno in Liga, alla Real Sociedad. Il portiere argentino, a più riprese accostato al club di Aurelio De Laurentiis, non cambierà squadra. Ci ha pensato Facundo Fraga a stoppare la trattativa Rulli ed a fare chiarezza intorno al suo assistito. La parola fine a una delle speculazioni più ricorrenti dell’estate napoletana è arrivata durante un’intervista, sintetica ma molto diretta, a Tmw Radio.

L'agente ha di fatto tolto Rulli dal mercato e dunque il portiere argentino difenderà i pali dei 'los Txuri-urdin' anche il prossimo anno: "Rulli è felice di continuare la sua esperienza alla Real Sociedad. Quest'anno di sicuro non si muoverà da San Sebastian. Ogni possibile trattativa verrà ripresa soltanto la prossima estate". Alla precisa domanda dell'interessamento del Napoli, il procuratore Fraga ha dichiarato schiettamente: "Non è più un'opzione".

Dunque, pista partenopea tramontata, e quindi si fa sempre più strada la possibilità che il parco portieri del Napoli possa rimanere inalterato rispetto allo scorso anno. I rumors sul possibile rinnovo di contratto di Luigi Sepe, attuale vice-Reina, avvalorano questa tesi. Almeno per il momento non sono previsti drastici cambiamenti tra i pali. Resta alla finestra il greco Orestis Karnezis, profilo tenuto in standby fino a quando non verrà dismesso (se verrà dismesso) il brasiliano Rafael.